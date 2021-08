PS5 introvabile? Sony ha buone notizie

Durante l’ultima call per gli investitori conclusasi da poco, Sony ha avuto modo di discutere della situazione riguardante le vendite di PS5, la console next-gen reputata introvabile.

Secondo la casa di PlayStation, che con l’occasione ha anche avuto modo di discutere delle vendite più che soddisfacenti di Ratchet & Clank Rift Apart, la scarsità dei chip starebbe rientrando e le vendite future dovrebbero procedere come previsto.

Dopo un precedente allarme della compagnia per il 2022, sembra esserci stato dunque un positivo passo indietro, che dovrebbe rendere più facile per gli acquirenti recuperare la console in futuro.

Anche AMD aveva recentemente ammesso che sarebbe stato necessario aumentare la produzione per soddisfare la domanda, che ha superato ogni possibile aspettativa.

Come riportato da Twinfinite, Hiroki Totoki, il Chief Financial Officer di Sony, ha discusso insieme agli investitori della capacità della compagnia di produrre abbastanza PS5 da soddisfare la domanda sul mercato.

In particolare, Totoki ha sottolineato come Sony abbia già stabilito quante PS5 saranno spedite quest’anno e che la compagnia si è già assicurata il numero di chip necessario per soddisfare la domanda.

Per l’attuale anno fiscale, la casa di PlayStation prevede di vendere in totale almeno 14.8 milioni di PS5, delle quali al momento sono già state piazzate poco più di 10 milioni.

Se la stima di PlayStation venisse confermata dai fatti, significherebbe che il numero totale di PS5 vendute arriverebbe a 22.6 milioni dal giorno del lancio.

Secondo Hiroki Totoki, l’azienda sarebbe inoltre molto vicina a poter ottenere ufficialmente dei profitti dall’hardware PS5, segnalando che i piani «procedono senza intoppi».

Seppur questi dati non significhino che a breve sarà possibile recuperare la PS5 senza alcun problema, si tratta comunque di una buona notizia ed un primo passo verso la risoluzione del problema: i fan adesso possono soltanto incrociare le dita ed augurarsi che recuperare una console cominci a diventare più semplice.

Recentemente Sony aveva chiesto una mano ai propri fornitori per aumentare la produzione dei semiconduttori: dalle ultime dichiarazioni sembra che la richiesta abbia portato i primi effetti positivi.

In attesa che il problema possa rientrare definitivamente, i rivenditori come GameStop stanno studiando delle soluzioni per premiare i clienti più fedeli, combattendo allo stesso tempo il fenomeno del bagarinaggio.

Nonostante i problemi di reperibilità sul mercato, PS5 è comunque riuscita ad ottenere un record di velocità di vendita e incassi: quando la produzione delle console riuscirà ad aumentare, i risultati potrebbero migliorare ancora.