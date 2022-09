Sonic Prime su Netflix vi farà dimenticare Frontiers: ecco il primo trailer

Dopo il successo strabordante al cinema, Sonic si prepara a sbarcare su Netflix con una nuova serie animata.

La quale sarà disponibile quasi in contemporanea con Sonic Frontiers, il discusso open world di prossima uscita di SEGA (che comunque potete ordinare su Amazon).

Che poi, alla fine, non sarà un vero e proprio open world, come ha spiegato recentemente SEGA in un’analisi del prodotto in uscita.

La speranza è che Sonic Prime su Netflix possa rappresentare un’alternativa piacevole per i fan, che già hanno avuto la loro dose di porcospino anche al cinema.

Foto: Netflix

Da quando il progetto è stato annunciato, in un marasma di altre attività legate soprattutto al 30ennale di Sonic, non si è saputo più molto.

Se non che Sonic Prime, che sembra previsto per l’uscita entro il 2022 su Netflix, sarà una serie animata in 3D con uno stile che mischia l’estetica videoludica all’animazione più classica.

Dopo le primissime clip mostrate qualche mese fa, ecco il primo, vero trailer della serie:

Sonic Prime è previsto per l’arrivo durante le festività natalizie di quest’anno, ad accompagnare Sonic Frontiers nella nuova vita del 30enne porcospino blu.

Ecco anche la sinossi della serie, pubblicata da Netflix:

«L’avventura animata in 24 episodi per bambini, famiglie e fan di lunga data racchiude l’essenza del brand e racconta una storia mozzafiato in cui la “scia blu” dei videogiochi cerca di risollevare le sorti di uno strano multiverso. Questa nuova avventura del “porcospino con i guanti” non è solo una corsa contro il tempo per salvare l’universo, ma un percorso di scoperta interiore e redenzione.»

