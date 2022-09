Cyberpunk 2077 ora ha il picco di giocatori su Steam, ma c’è un motivo

Cyberpunk 2077 è stato un gioco a dir poco chiacchierato, come sappiamo, e non sempre per motivi molto brillanti.

Il titolo di CD Projekt Red, che potete trovare su Amazon, è stato forse il simbolo dell’industria videoludica, e un caso che ricorderemo per molti anni.

Ora sta tentando il rilancio con il primo DLC, che però a sua volta ha avuto una brutta sorpresa tanto da fornire rimborsi ad alcuni utenti.

Ma anche con gli update classici, come l’aggiornamento 1.6 che ha cambiato anche un dettaglio decisamente… vibrante, all’interno del gioco.

Ma a quanto pare il titolo futuristico di CD Projekt Red sta vivendo una doppia vita, con un autentico picco di giocatori su Steam.

Come riporta Twinfinite, infatti, Cyberpunk 2077 ha fatto registrare un aumento del 68% di giocatori su Steam.

I dati provengono da Steam Charts, che segnala un numero massimo di giocatori di oltre 85.000 e una base media di giocatori di oltre 17.000.

Numero che hanno impressionato anche gli stessi dipendenti di CD Projekt Red, come Pawel Sasko, che su Twitter sottolinea l’evento ringraziando per la fiducia:

Thank you so much chooms for this second chance https://t.co/IONdDq8D9x

— Paweł Sasko (@PaweSasko) September 18, 2022