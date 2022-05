Sonic Prime su Netflix: primo trailer ed immagini della nuova serie animata

Sonic Prime, la serie animata Netflix ispirata all’eroe SEGA, è uno dei tanti progetti legati al porcospino più famoso dei videogiochi. Almeno tra quelli blu.

Seguendo il successo del primo film, che potete acquistare su Amazon, il velocissimo Sonic non si ferma più e arriva anche sulla piattaforma di streaming più famosa del mondo.

Non prima di essere tornato al cinema, con un sequel che ha sbancato il botteghino ed ha infranto una serie di record incredibili.

Sonic Prime è una serie Netflix che, stando alle primissime indiscrezioni di qualche tempo fa, ci darà tantissimi colpi di scena.

Da quando il progetto è stato annunciato, in un marasma di altre attività legate soprattutto al 30ennale di Sonic, non si è saputo più molto.

Fino ad oggi quando, su Twitter, sono sbucate le prime immagini ed un brevissimo trailer di Sonic Prime, progetto Netflix che sbarcherà prossimamente sulla piattaforma.

Durante uno speciale evento dedicato alla presentazione di tutte le produzioni animate in arrivo sulla piattaforma, è stato mostrato anche un breve teaser della nuova serie su Sonic.

Sonic Prime, che sembra previsto per l’uscita entro il 2022, sarà una serie animata in 3D con uno stile che mischia l’estetica videoludica all’animazione più classica.

Ecco anche la sinossi della serie, pubblicata da Netflix:

«L’avventura animata in 24 episodi per bambini, famiglie e fan di lunga data racchiude l’essenza del brand e racconta una storia mozzafiato in cui la “scia blu” dei videogiochi cerca di risollevare le sorti di uno strano multiverso. Questa nuova avventura del “porcospino con i guanti” non è solo una corsa contro il tempo per salvare l’universo, ma un percorso di scoperta interiore e redenzione.»