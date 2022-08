Sonic ha sbancato al cinema, SEGA vuole replicare con due IP storiche

Il successo dei film di Sonic al cinema era difficilmente prevedibile, talmente tanto che SEGA sembra stia pensando seriamente di capitalizzare sulle sue IP.

Il secondo film del porcospino blu in particolare si è rivelato un successo senza precedenti al botteghino.

Avendo incassato tantissimo come film in sé, Sonic 2 è diventato rapidamente il film tratto dai videogiochi più importante di sempre, un record davvero impensabile.

Talmente tanto che gli stessi autori sono stati presi in considerazione per l’adattamento cinematografico di It Takes Two, annunciato qualche tempo fa.

Tornando a SEGA, la casa nipponica continuerà ad investire nel mondo cinematografico portando altre IP leggendarie del suo portfolio.

I giocatori più attempati avranno riconosciuto le prossime, che campeggiano nella copertina: Space Channel 5 e Comix Zone.

Due giochi simbolo degli anni ’90 di SEGA, saranno le prossime IP a sbarcare sul grande schermo secondo Hollywood Reporter, che per primo ha diffuso la notizia.

La casa di produzione che si occuperà dei progetti è Picturestart, autori di Am I Ok? e Cha Cha Real Smooth, recente titolo che ha fatto faville all’ultimo Sundance, e che curerà il prossimo film di Borderlands, rimanendo in tema videogiochi.

Il film di Space Channel 5 verrà curato da Barry Battles e Nir Paniry, il primo autore di The Baytown Outlaws e il secondo di Extracted, e viene descritto in questo modo:

«Channel 5, un adattamento commedia/danza del gioco di culto del 1999, racconterà la storia di uno sfortunato lavoratore di un fast food che viene reclutato da un giornalista della libertà del futuro per salvare il mondo dagli alieni, usando l’unica cosa che unisce tutte le persone del pianeta: il nostro amore per i balli stupidi virali.»

Per quanto riguarda l’adattamento di Comix Zone, invece, verrà curato da Mae Catt. Nel suo curriculum troviamo Young Justice (serie sui giovani eroi DC Comics vincitrice di un Emmy Award), How to Train Your Dragon, Dragons: The Nine Realm tra gli altri.

Ecco come viene descritto il film:

«Zone, un adattamento del gioco di culto per console, segue le vicende di uno sfinito creatore di fumetti e di un giovane scrittore di colore queer che, una volta risucchiati nell’ultimo numero della sua popolare serie, dovranno mettere da parte le proprie divergenze per impedire a un pericoloso supercriminale di seminare distruzione. Nel frattempo, esploreranno in maniera arguta l’arte della narrazione stessa in continua evoluzione.»

Siamo decisamente curiosi di vedere qualche trailer a questo punto, mentre Sonic si prepara a tornare ulteriormente sugli schermi non videoludici con Sonic Prime, una nuova serie Netflix che sembra promettente.

