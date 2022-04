Devolver Digital sbeffeggia Sonic Origins per i suoi DLC (e lo fa bene)

Con l’annuncio di Sonic Origins, che ai fan ha fatto senz’altro piacere, è arrivata anche la brutta notizia riguardo i DLC. Per la quale Devolver Digital non ha perso l’occasione di dire la sua, diciamo.

Il titolo vuole recuperare ovviamente il flusso di Sonic Mania, apprezzatissimo titolo del porcospino che potete recuperare anche su Amazon.

Sonic Origins è una raccolta degli episodi di Sonic dell’epoca 16-bit, con alcune aggiunte a livello tecnico e di contenuti per renderlo leggermente più moderno e fresco.

Ma la doccia fredda è arrivata poche ore dopo l’annuncio, perché alcuni di questi elementi aggiuntivi sono bloccati solamente dietro l’acquisto di DLC e versioni da collezione.

Devolver Digital, noto publisher di videogiochi indie nonché azienda dallo spiccato umorismo, non ha perso occasione per tirare una frecciatina a Sonic Origins.

Come vi abbiamo mostrato ieri nella nostra news, SEGA ha diffuso una infografica per spiegare i contenuti che sono appunto bloccati dietro le varie versioni. Questa qua:

La stessa infografica che ci ha fatto scoprire questa poco piacevole politica di prezzi applicata da SEGA, relativamente ai contenuti del gioco.

Devolver Digital ha fatto la stessa cosa, sbeffeggiando ovviamente Sonic Origins nel mentre, tramite Twitter. Di seguito trovate il tweet originale:

Our marketing department created a handy guide for preordering Trek to Yomi.

Please use it to navigate your path to purchase. pic.twitter.com/cN9f303FIZ

— Devolver Digital (@devolverdigital) April 20, 2022