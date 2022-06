Sonic torna su Netflix con un assaggio animato davvero niente male

Tra i tanti progetti legati al porcospino blu c’è anche Sonic Prime, nuova serie Netflix sull’eroe e icona targata SEGA.

Già il primo trailer e le immagini avevano fatto ben sperare, ma ora è il turno di un nuovo assaggio che anticipa le qualità del prodotto.

Quindi, dopo la conferma che anche Dragon Age diventerà uno show animato, scopriamo le novità legate a Sonic Prime, inclusi due nuovi personaggi che faranno la loro apparizione.

La clip rilasciata da Netflix poco fa mostra infatti Cat e Froggy, due personaggi ben noti ai fan del riccio blu di SEGA, pronti a tornare in questa serie animata.

Sonic Prime, previsto per l’uscita entro il 2022, sarà una serie animata in 3D con uno stile che mischia l’estetica videoludica all’animazione più classica.

Poco sotto, trovate il breve filmato della durata di 30 secondi.

meet Big the Cat and Froggy

SONIC PRIME coming soon to Netflix #GeekedWeek pic.twitter.com/997Gq03S5e — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2022

Ecco, poco sotto, la sinossi della serie, pubblicata da Netflix nei giorni scorsi:

«L’avventura animata in 24 episodi per bambini, famiglie e fan di lunga data racchiude l’essenza del brand e racconta una storia mozzafiato in cui la “scia blu” dei videogiochi cerca di risollevare le sorti di uno strano multiverso. Questa nuova avventura del “porcospino con i guanti” non è solo una corsa contro il tempo per salvare l’universo, ma un percorso di scoperta interiore e redenzione.»

Sonic Prime è parte di un progetto di Netflix che dimostra l’interesse del colosso verso i videogames, visto e considerato anche l’arrivo di tantissimi videogiochi nuovi nei prossimi mesi.

Ma non solo: Sonic Frontiers è un altro progetto molto particolare per SEGA, il primo vero open world dedicato alla mascotte blu della compagnia giapponese in arrivo nei prossimi mesi.