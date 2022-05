Sonic Frontiers mostra l’open world nel nuovo trailer, ed è promettente

Sonic Frontiers è un progetto molto ambizioso per SEGA, e finalmente abbiamo un nuovo trailer con cui dare uno sguardo all’open world del porcospino blu.



Dopo il grande successo di Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, i fan di Sonic aspettano con ansia un nuovo titolo 3D degno di questo nome.

Sonic Frontiers ha dalla sua un bel carico di aspettative, perché SEGA vuole che sia il migliore della saga ed è stata disposta anche a rinviarlo per questo.

Di recente la casa nipponica aveva assicurato che il titolo è previsto per l’uscita ancora nel 2022, e che presto avremmo avuto delle novità.

E, bisogna dirlo, SEGA è stata di parola.

Poco fa, infatti, IGN US ha svelato un primo teaser di Sonic Frontiers che sarà protagonista dell’IGN First del mese di giugno.

Nel caso non lo sapeste, IGN First è una rubrica del noto portale statunitense in cui vengono mostrati contenuti dei videogiochi più importanti in arrivo in esclusiva mondiale.

Nell’attesa dell’appuntamento che partirà domani, IGN e SEGA hanno condiviso un filmato che mostra in azione Sonic Frontiers per la prima volta:

Si vede anche uno scampolo di open world che, come precisano i colleghi su richiesta di SEGA, è in realtà un “open zone”. Cosa significherà questo non lo sappiamo, ma non manca molto per scoprirlo.

A partire dalle 9:00 del 1 giugno, infatti, inizierà la copertura di IGN su Sonic Frontiers che comprenderà gameplay, interviste agli sviluppatori, e tanto altro sul nuovo titolo 3D della saga.

Manca poco, insomma, per vedere di che risma sarà questa produzione. Nel frattempo SEGA non si sta dimenticando dei classici, perché pare che arriverà un nuovo Sonic in 2D ad opera del team originale.

Il porcospino farà il suo approdo anche su Netflix, nel frattempo, con una serie animata di cui abbiamo visto un brevissimo teaser.

Domani è giornata di trailer, decisamente, perché anche Pokémon Scarlatto e Violetto torneranno a mostrarsi con tante nuove informazioni.