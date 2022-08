Sonic Frontiers, un leak svela una data di uscita e i primi DLC

Sonic Frontiers non ha fatto un debutto proprio esaltante, ma nonostante tutto sta arrivando e SEGA non è intenzionata a rimandarlo.

Dopo Sonic Mania, che potete recuperare su Amazon, i fan stanno aspettando di poter tornare a gioire per un’avventura videoludica del riccio.

Nonostante Sonic Frontiers non sembri essere al massimo della forma, SEGA non ha nessuna intenzione di rinviarlo per cercare di migliorarlo.

E se l’aspetto grafico non sembra all’altezza, la casa nipponica ha promesso fin da subito una trama epica con il coinvolgimenti di autori molto legati al porcospino blu.

A pochi giorni dalla nuova apparizione in occasione della Gamescom 2022, qualcuno sembra aver scovato la data di uscita della nuova avventura del riccio nipponico.

Colpa/merito del materiale promozionale che, come riporta VGC, nascondono informazioni riguardanti Sonic Frontiers.

Come notato da un utente di Reddit, un venditore all’interno di un sito di e-commerce taiwanese ha apparentemente acquisito materiale promozionale per Sonic Frontiers, prima della sua data di pubblicazione.

Il presunto materiale indica come data di uscita il 15 novembre, insieme alla rivelazione dell’esistenza di alcuni DLC già programmati, come potete vedere qui sotto.

Oltre a questo, il materiale promozionale rivela anche il ritorno di personaggi iconici come Tails, Knuckles ed Amy.

Non che fosse una sorpresa considerato quanto siano importanti per il franchise, ma questa sembra una conferma.

Per quanto riguarda la data non ci resta che aspettare una conferma, visto che più volte ci sono stati dei leak al riguardo che davano come obiettivo sempre l’uscita a novembre.

Sonic Frontiers sarà tra i tanti giochi che appariranno alla Gamescom 2022, che concluderà un’estate videoludica già piena di tantissimi eventi.

In particolare l’Opening Night Live, la cerimonia di avvio della fiera di Colonia organizzata da Geoff Keighley che ci mostrerà molti videogiochi tra i più attesi della prossima stagione.