Anche “l’altro” horror con gli zombie tornerà alla Gamescom 2022

La Gamescom 2022 è, giorno dopo giorno, la lista di videogiochi che saranno protagonisti della fiera di Colonia è sempre più lunga.

Un evento che da sempre chiude l’estate dei videogiochi che quest’anno, un po’ a sorpresa, è stata insolitamente ricca di eventi e annunci.

Un’estate che si chiude anche all’insegna di Xbox, perché il gigante di Redmond sarà presente alla Gamescom 2022 con una lineup potenzialmente molto interessante.

E sarà l’occasione di vedere anche dei giochi inediti, come il nuovo titolo del creatore di GTA che si mostrerà proprio a Colonia.

Ma la lista continua ad espandersi, perché Geoff Keighley ha annunciato poco fa che durante la Opening Night Live, l’evento dal vivo che apre la Gamescom 2022, sarà possibile vedere il primo DLC di storia di Dying Light 2.

Il survival con gli zombie uscito qualche tempo fa (e lo potete recuperare su Amazon) si amplia, quindi, e il DLC chiamato Bloody Ties verrà mostrato proprio durante l’evento del 23 agosto 2022.

Tuesday, see the reveal of @DyingLightGame 2: Bloody Ties, the new DLC, during @gamescom Opening Night Live. pic.twitter.com/5BW3dOiwSZ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2022