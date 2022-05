Sonic Frontiers esce ancora nel 2022, SEGA promette novità “presto”

Sonic Frontiers è un progetto molto ambizioso per SEGA, soprattutto in un periodo dove il porcospino blu sta vivendo un momento di gloria.

Dopo il primo film al cinema, che potete recuperare in Blu-Ray su Amazon, il riccio è tornato al cinema con un sequel di grande successo.

Sonic 2 è stato un lungometraggio da record, e ne ha infranti tantissimi soprattutto per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.

E per celebrare la serie è stato annunciato anche Sonic Origins, una raccolta dei migliori giochi della serie della generazione a 16-bit, tutti raccolti in un comodo pacchetto.

Sonic Frontiers è stato annunciato durante i The Game Awards 2021, ma senza un video di gameplay né una data specifica.

È stato specificato che si tratterà di un videogioco open world, una frontiera (per l’appunto) tutta nuova per quanto riguarda i giochi di Sonic.

Da allora SEGA è rimasta in uno spettrale silenzio, e la preoccupazione dei fan è che il titolo possa saltare il 2022 come accade molto spesso per i grandi progetti.

Ma, come riporta Destructoid, l’azienda nipponica è fermamente convinta dell’uscita entro il 2022, e presto ci saranno novità al riguardo.

Un recente livestream del canale ufficiale di Sonic, il team ha parlato proprio della data di uscita. Si è espressa in particolare Katie Chrzanowski, social media maganer di SEGA:

«Vediamo tante persone che stanno chiedendo di Frontiers. Non abbiamo novità su Frontiers oggi ma non preoccupatevi. È ancora previsto per l’uscita durante le vacanze di fine anno, quindi avremo novità per voi quest’anno, non preoccupatevi.»

Il nuovo Sonic open world deve essere il migliore della saga ed è stato rinviato per questo, stando a quanto dichiarato ultimamente da SEGA in varie occasioni.

Nel frattempo Sonic Origins ha svelato anche qualche ombra per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi, per i quali è stato sbeffeggiato anche da Devolver Digital.