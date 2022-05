Pokémon Scarlatto e Violetto, ci sono novità importanti in arrivo

Pokémon Scarlatto e Violetto sono, nel caso siate vissuti in un bunker negli ultimi mesi, i prossimi giochi regolari del franchise Pokémon.

Dopo il discusso Leggende Pokémon Arceus, che potete recuperare su Amazon, la serie torna alla sua regolare suddivisione in due videogiochi, in un mondo nuovo di zecca.

I nuovi giochi sono stati presentati lo scorso marzo, con un primo trailer e alcune sequenze di quella che sarà la nuova ambientazione di gioco.

E, a parte aver già amato gli starter alla follia, di Pokémon Scarlatto e Violetto non sappiamo ancora molto in termini di gameplay e novità che saranno introdotte.

Ma The Pokémon Company soddisferà la nostra curiosità, e quella di tutti i fan Pokémon, molto presto.

Attraverso il canale ufficiale di Twitter, l’azienda ha fissato un nuovo appuntamento per chiunque voglia saperne di più su Pokémon Scarlatto e Violetto.

Nuovo trailer. #ScarlattoVioletto. Domani! Proprio così: visitate il nostro canale YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 1/6 per le ultime novità su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche: https://t.co/GcrdtzHTmc pic.twitter.com/lQOB6zUwPk — Pokémon Italia (@PokemonIT) May 31, 2022

Domani, alle 15:00, arriverà finalmente un nuovo trailer della nuova generazione di avventure Pokémon.

E non solo perché, stando alle poche righe che accompagnano il tweet, verranno diffuse anche altre novità su Scarlatto e Violetto.

Ci aspettiamo che ci sarà una maggiore attenzione alle dinamiche di gameplay, quindi scopriremo quanto Pokémon Scarlatto e Violetto abbiano preso spunto da Arceus oppure no.

Sicuramente il nuovo trailer sarà anche l’occasione per scoprire il mondo di gioco e, come accade sempre, da qualche cultura o zona del mondo reale sia stato preso spunto per creare i nuovi mondi Pokémon.

