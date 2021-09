Sonic e la cartuccia venduta all’asta dei record: per Yuji Naka è una truffa

Il collezionismo dei videogiochi è una grande realtà, nonostante la storia relativamente giovane dell’industria, e recentemente Sonic è stato protagonista di un’asta clamorosa.

Il riccio blu di SEGA, che recentemente abbiamo rivisto con Sonic Colors Ultimate, nella sua prima incarnazione è diventato un pezzo di valore, per così dire.

Vi avevamo recentemente raccontato di un vero e proprio nuovo record, perché una cartuccia di Sonic the Hedgehog è stata battuta all’asta per una cifra spropositata.

Battuta solamente da un rivale storico, Super Mario Bros., la cui cartuccia del primo episodio ha superato i due milioni di dollari in un’asta.

Sonic the Hedgehog, il titolo più significativo dell’intera collezione dello storico SEGA Mega Drive, è stato venduto per 430.500 dollari, in condizioni perfette, ovviamente.

Una cifra alta, altissima, che a qualcuno ha fatto venire un dubbio: niente meno che Yuji Naka, programmatore e creatore di Sonic.

Naka-san ha commentato il tweet del profilo della casa d’aste incaricata della vendita con un lapidario «È una truffa?». Probabilmente sorpreso lui stesso dalla cifra enorme al quale è stata venduta la sua creatura, per così dire.

La cosa curiosa è che precedentemente, quando Goldin Auctions annunciò l’avvio dell’asta, lo stesso Naka fece un tweet comunicando la speranza che Sonic potesse raggiungere finalmente valori elevati anche in ambito economico.

Il tweet è stato ovviamente ripreso dalla casa d’aste che, come riporta IGN US, ha cercato di spiegare la legittimità di tutta la compravendita:

«Naka-san, possiamo assicurarle che questa è una vendita legittima ad un legittimo cliente di Goldin. […] Il mercato dei videogiochi si sta scaldando e siamo eccitati di farne parte, è stato il nostro primo tentativo in questa categoria. Come milioni di fan da tutto il mondo hanno comprato i giochi di Sonic, questi vogliono anche avere il Sonic originale, un pezzo di storia.»

Effettivamente, quella di Sonic è una storia ormai bella lunga, un trentennale che ha avuto molti alti e molti bassi, ma che nonostante tutto è rimasto nel cuore di molti.

Il quale presto arriverà anche su Netflix, con una serie che promette faville e tanti colpi di scena.

