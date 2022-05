Sniper Elite 5 rimosso da Epic Games Store, cosa sta succedendo?

Sniper Elite 5 sarebbe dovuto uscire oggi su tutte le console e piattaforme, compreso Epic Games Store per PC, ma al momento è scomparso.

Il titolo è invece acquistabile tranquillamente in formato fisico, anche tramite Amazon, mentre gli utenti PC che speravano in Epic hanno avuto una brutta notizia.

Il nuovo simulatore di cecchino è disponibile in formato multipiattaforma totale, anche su Xbox Game Pass, come da tradizione della serie.

Ma su Epic Games Store, che continua a regalare giochi al contrario, Sniper Elite 5 ha mancato l’appuntamento previsto per il 26 maggio, ed è un mistero.

Come riporta VGC, il titolo di Rebellion è stato rimosso dallo store digitale di Epic Games, ma la motivazione non è ancora chiara.

Oltretutto, sono stati annullati (e rimborsati) tutti i preordini attraverso Epic Games Store nelle ultime settimane, senza nessuna spiegazione aggiuntiva.

Molti utenti se ne sono lamentati tramite Twitter, ma senza avere soddisfazione al riguardo:

Why cancel all orders Sniper Elite 5 games on Epic Store Turkey @EpicGames ? Game is not delayed, not canceled, still 26.05.2022 is release date on offical Twitter page and on epic store page… Why?! This is really wrong…. #SniperElite5 #rebellion @SniperElite pic.twitter.com/yeMq8ukGc0

— Erhan Karabulut (@ErhanKrbLT) May 24, 2022