Sniper Elite 5: il nuovo trailer svela finalmente la data di uscita, anche su Game Pass

Il primo della serie a diventare next-gen, Sniper Elite 5 è atteso da tutti i fan della serie di action-shooter in questa sua versione moderna.

L’episodio precedente era stato molto apprezzato, soprattutto per il suo essere stato capace di affinare una formula ormai consolidata in un gameplay molto accattivante.

Un titolo che è arrivato anche su Nintendo Switch, con un porting di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa nella nostra recensione.

Mentre Sniper Elite 5 era stato annunciato alla fine dello scorso anno, con una data genericamente fissata per il 2022.

In Sniper Elite 5 ritroveremo il nostro eroe, nonché tiratore scelto, Karl Fairburne, il quale volerà nella Francia del 1944 (in piena Seconda Guerra Mondiale) per disinnescare la cosiddetta Operazione Kraken.

In quanto parte di un’operazione segreta degli US Rangers, Karl si recherà lungo le coste della Bretagna e lì incontrerà la resistenza locale.

Proprio in queste circostanze verrà a sapere di un progetto nazista, l’Operazione Kraken, appunto, che mira a far finire la guerra prima ancora che gli alleati possano invadere l’Europa.

E, ora, sappiamo finalmente quando poter mettere le mani su questa nuova avventura bellica:

Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 maggio 2022. In questo momento sono anche stati aperti i preordini, che potete effettuare dal sito ufficiale.

Ci saranno ben quattro edizioni di Sniper Elite 5, tra fisiche e digitali, e una di queste comprende anche una giacca esclusiva che ricorda i colori di un giubbotto militare.

La buona notizia è che, per i possessori di Xbox Game Pass, il titolo sarà disponibile dal day one, come un interessante soulslike di prossima uscita.

Un catalogo che, come ogni mese, anche a marzo si è arricchito di una quantità di titoli considerevoli: eccoli qua.

Ma, come siamo altrettanto abituati, anche altri giochi se ne vanno dal catalogo, giocateli prima che vengano eliminati.