Sniper Elite 5: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sviluppato da Rebellion Developments e pubblicato da Koch Media, Sniper Elite 5 è il quinto capitolo della popolare serie di sparatutto nel quale vestirete i panni di un cecchino. Nello specifico, questa volta i giocatori impersoneranno Karl Fairburne, in missione nella Francia del 1944 per sgominare il misterioso piano nazista denominato “Operazione Kraken”. Infatti, Sniper Elite 5, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, ci porterà in particolar modo nel nord della Francia, con scenari ricostruiti in modo concorde al periodo storico.

Dal punto di vista del gameplay, ai giocatori viene concessa una grande libera: nelle zone all’aperto potrete correre via prestando sempre massima attenzione al posizionamento degli avversari, delle vedette e di coloro che eseguono semplici ronde, con la possibilità di occultarvi tra le siepi per far perdere le vostre tracce prima che il livello di allerta diventi massimo; al chiuso, invece, sarà preferibile un approccio più stealth.

Nella nostra anteprima, abbiamo affermato che «il focus è principalmente sulle grandi possibilità di personalizzazione e su delle micro migliorie che danno maggiore spazio di manovra al giocatore, ma la sensazione di trovarsi davanti a un progetto troppo ancorato alle proprie radici è molto forte».

Sniper Elite 5 sarà disponibile dal prossimo 26 maggio per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox Series S|X, Xbox One e Windows PC.

