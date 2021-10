Skyrim, un oggetto iconico esiste davvero (e lo vorrete subito)

The Elder Scrolls V Skyrim non è solo un’avventura grandiosa, ma è anche uno dei titoli più grandi e iconici tra quelli prodotti da Bethesda nel corso degli anni.

Il quinto capitolo della saga fantasy è anche previsto nuovamente al varco in una Anniversary Edition pensata esplicitamente per le console next-gen.

Skyrim Anniversary Edition proporrà infatti, oltre a tutti i contenuti della versione classica, oltre 500 contenuti del Creation Club, una nuova meccanica legata alla pesca e tanto altro.

Del resto, sulle pagine di SpazioGames abbiamo incluso Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, pubblicata alcune settimane fa.

Il gioco offre davvero una quantità inenarrabile di armi e oggetti divenuti iconici col passare degli anni, tanto che ora un fan ha deciso di ricrearne uno dal vivo.

Come segnalato su Reddit (via GR), un giocatore ha infatti dato vita a un pugnale Dwemer finemente dettagliato e realizzato interamente di argento.

Il risultato finale, visionabile poco sotto, è abbastanza impressionante, sebbene la peculiarità dell’oggetto è in realtà un’altra.

Il pugnale è infatti lungo solo tre centimetri e mezzo, concepito per essere quindi un vero e proprio ciondolo (tanto che è attualmente in vendita).

Molti commentatori scherzano sull’abilità di “fabbro” SecilEldek, mentre si complimentano per l’abilità richiesta a portare in vita un oggetto così ben fatto.

Il creatore del ciondolo ha anche rivelato che il prossimo progetto sarà un pugnale Dwemer altrettanto piccolo, ma realizzato stavolta in oro (proprio come nel gioco).

Avete già letto anche che un modder deciso di offrire la possibilità ai fan di Skyrim di poter affrontare l’avventura di Bethesda interamente nei panni di un potente Witcher.

Ma non solo: altri utenti particolarmente abili sono stati in grado di inserire una feature direttamente da Zelda Breath of the Wild.

Ma non solo: da alcune settimane il “sequel” di Skyrim, The Forgotten City, è disponibile anche su console Nintendo Switch, come titolo da giocare solo in cloud gaming.