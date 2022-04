Skyrim, un fan trasforma il gioco e gli cambia genere, davvero

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, ha dalla sua una fanbase realmente enorme, con tanto di modder al seguito sempre pronti ad aggiungere contenuti.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls continua infatti a offrire grandi novità ai giocatori, inclusa ora un aggiunta che trasforma in il gioco in un vero e proprio RTS/City Building.

Già di recente una mod di Skyrim è stata in grado di rendere i PNG meno statici durante le scene di dialogo, sebbene ora si è andati davvero oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder ‘Mattski123’ ha trasformato The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition in un gioco appartenente a un genere totalmente diverso.

Originariamente creato da ‘ripvanwinkle111’ per Skyrim Legacy Edition, questa mod introduce le meccaniche di costruzione delle città all’interno dell’RPG di Bethesda.

Entrando più nel dettaglio, da ora in poi i giocatori potranno costruire una casa, un negozio o un villaggio. Inoltre, gli utenti possono posizionare dinamicamente oggetti, muri, piante e mobili.

Per non farsi mancare nulla, i giocatori possono anche reclutare abitanti del villaggio e mercanti, oltre a vedere incursioni di banditi o attacchi di animali.

Tutto quello che è posizionabile nel mondo di gioco si pagherà con oro o legna da ardere, con tre classi di mercanti (fabbro, negozio generale e farmacista) e cinque inventari di mercanti per ogni classe.

Infine, i giocatori possono reclutare fino a 200 PNG con tanto nome individuale, oltre a quattro squadre di Milizia. Se volete provare con mano il tutto, cliccate a questo indirizzo.

Restando in tema, qualcuno si è dilettato a realizzare Skyblivion, una mod che mira a ricreare The Elder Scrolls IV Oblivion in Skyrim.

Senza contare che qualcuno si è divertito anche a creare un’espansione pronta a portarci negli abissi, davvero unica nel suo genere.

Infine, avete visto che anche il bellissimo Morrowind è stato incluso nell’ultimo capitolo regolare di The Elder Scrolls?