Skyblivion vi farà dimenticare The Elder Scrolls VI, più o meno

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, è un gioco amato da generazioni, sebbene anche l’hype per il prossimo The Elder Scrolls VI sembra essere altrettanto elevato.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è infatti ancora oggi estremamente valido, grazie anche al costante supporto dei modder.

Questi, infatti, hanno da poco dato via a un DLC singleplayer in grado di portarci nelle profondità degli abissi, per altre ore di gioco intenso.

Senza contare che tempo fa un altro fan ha ricreato il precedente Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen. Cosa accadrebbe, però, se Skyrim e Oblivion si fondessero in un unico gioco?

Come riportato da DSO Gaming, Skyblivion è una mod che mira a ricreare The Elder Scrolls IV Oblivion in Skyrim, proponendo di fatto una “fusione” artistica e grafica unica.

Skyblivion supporterà anche Skyrim Legacy Edition e Skyrim Special Edition, lasciandosi così giocare in libertà da chiunque sia in possesso di una copia originale del gioco.

Al momento del rilascio, la mod sarà completamente modulare: vale a dire che i giocatori saranno in grado di scegliere quali componenti vorranno installare tra tutti i miglioramenti messi in piedi dai modder, come il Landscaping Overhaul, Interior Overhaul, City Overhaul, Weapon/Armor Overhaul e molto altro.

Sfortunatamente, al momento in cui scriviamo non c’è ancora una data d’uscita per Skyblivion: la speranza, è di poterci mettere sopra le mani prima dell’uscita di The Elder Scrolls VI (cosa abbastanza probabile).

Parlando nuovamente di Skyrim, avete visto che c’è chi si diverte a svegliare draghi che stanno solo cercando di farsi un meritato riposo?

Ma non solo: una nuova creazione della community ha deciso di portare le foreste del gioco Bethesda a un nuovo livello di realismo.

Infine, un altro fan ha aggiunto una vera e propria ambientazione metropolitana che sembra uscita da Cyberpunk 2077 all’interno del gioco.