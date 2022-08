Skyrim sta per diventare molto più pericoloso, grazie a una nuova mod

Abbiamo perso letteralmente il conto delle mod che sono presenti su Skyrim ma, senza nulla togliere ai modder, alcune sono decisamente meglio di altre.

L’epopea fantasy di Bethesda, che potete trovare su Amazon, è stato un vero parco giochi per i modder di tutto il mondo, che si sono potuti sbizzarrire senza praticamente nessun freno.

C’è chi l’ha trasformato in un gioco per la prima PlayStation, rendendolo perfetto per i nostalgici della prima generazione di Sony.

Altri lo hanno fatto diventare quasi un altro gioco, grazie ad una mod che trasforma Skyrim nella cosa più vicina possibile ad Hogwarts Legacy.

A volte il lavoro dei modder supera le aspettative, perché qualcuno ha deciso di far diventare Skyrim un gioco con un gameplay completamente diverso.

Come riporta Gamerant, c’è chi sta inserendo il Nemesis System degli ultimi giochi sul Signore degli Anelli, L’Ombra di Mordor e L’Ombra della Guerra, nel titolo Bethesda.

La mod, realizzata da Syclonix, si chiama The Shadow of Skyrim: Nemesis and Alternative Death System e, come suggerisce l’altisonante nome, inserisce il sistema Nemesis in Skyrim.

Per chi non avesse giocati i titoli citati, si tratta di un sistema per cui anche i nemici più semplici possono diventare temibili, a seconda di quante volte sono riusciti a sconfiggere il giocatore. Ad ogni morte dell’eroe il nemico in questione guadagna prestigio, diventando sempre più forte e capace.

La mod consente a qualsiasi cosa di diventare una nemesi, dai draghi ai granchi del fango.

In secondo luogo, il giocatore può modificare il sistema Nemesis a proprio piacimento grazie a un menu di gioco che consente di regolare i debuff del giocatore, i buff di Nemesis, disattivare il generatore di nomi univoci e tanto altro.

Questo lavoro sarà disponibile a partire dal 6 agosto, e potrete installarla sulla vostra copia di Skyrim raggiungendo questo indirizzo.

Nel frattempo potete iniziare a giocare in co-op gratuitamente, sempre grazie ad una mod realizzata dai fan.

Oppure semplicemente farvi i tarocchi ufficiali, così da scoprire magari quando uscira The Elder Scrolls VI.