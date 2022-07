Skyrim giocabile in multiplayer co-op, gratis, da ora (grazie ai fan)

Il supporto alle mod è cosa nota a tutti i fan di Skyrim, uno dei giochi di ruolo single player più amati di sempre: ora, una mod permette di approcciarsi all’avventura in co-op multigiocatore.

Dopo aver festeggiato il suo decimo anniversario con una nuova edizione dedicata (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), chi preferisce giocare in compagnia ha da ora un buon motivo per rimettere mano al gioco.

Oltre alla possibilità di giocare in co-op locale, una mod per il gameplay cooperativo online si è da poco aggiornata per trasformare l’esperienza nel «party game RPG» definitivo, se così possiamo definirlo.

Da ieri, venerdì 8 luglio, è infatti disponibile Skyrim Together Reborn, in grado di supportare un gameplay cooperativo da più giocatori nella stessa partita, come riportato anche da Wccftech.

Finalmente, quindi, la mod cooperativa di Skyrim è disponibile per il download in forma gratuita tramite il consueto canale Nexus Mods.

Come avrete già intuito da soli, il suo scopo è quello di raggiungere un obiettivo ben preciso, ossia quello introdurre il multiplayer cooperativo in The Elder Scrolls V Skyrim di Bethesda, testato con un massimo di 30 giocatori.

Si è parlato per la prima volta di Skyrim Together più di tre anni fa, quando la mod era in procinto per entrare in Closed Beta, prima che l’ambizioso progetto venisse bruscamente interrotto per via del fatto che i modder avevano utilizzato codice rubato da Skyrim Script Extender (SKSE).

Come confermato nelle FAQ ufficiali, Skyrim Together Reborn è stato rifatto da zero da un nuovo team che ha dichiarato che questa versione è notevolmente migliorata, sia per quanto riguarda i PNG, che i mostri (compresi i draghi), missioni, inventario ed equipaggiamento.

Ma non solo: alla morte, il personaggio respawnerà nelle vicinanze, mentre se muore in un dungeon o all’interno di una struttura ci si ripresenterà all’inizio dello stesso

Skyrim Together Reborn (che trovate qui) può essere installato solo sulla versione 1.6 di Skyrim Special Edition di Steam, lanciata con l’aggiornamento del 10° anniversario.

