Skyrim, una mod lo trasforma in Hogwarts Legacy (o qualcosa di simile)

Skyrim potrebbe vincere qualche record per il numero di mod che gli sono state affibbiate, il cui numero non sarebbe comunque veritiero vista la velocità con cui ne arrivano di nuove.

L’epopea fantasy di Bethesda, che potete trovare su Amazon, è stato un vero parco giochi per i modder di tutto il mondo, che si sono potuti sbizzarrire senza praticamente nessun freno.

Le più impressionanti sono quelle che trasformano il gioco dal punto di vista tecnico, rendendo Skyrim un titolo next-gen nonostante la sua veneranda età.

E c’è anche chi ha trasformato il gioco in Red Dead Redemption, con una fusione improbabile che non può che essere il frutto di un modder con tanta fantasia.

Poteva forse mancare la mod che trasforma Skyrim in Hogwarts Legacy? La risposta giusta è “no”, anche se il titolo Bethesda poteva vivere tranquillamente senza.

Ma, come riporta PC GamesN, c’è chi non si è fermato di fronte a questa assurdità ed ha portato la scuola di magia più famosa nel mondo all’interno del titolo Bethesda.

“Hogwarts in Skyrim”, del modder Smooth, si basa sulla mod ADXP/MCO per creare un sistema di combattimento dinamico in terza persona, che aggiunge varie mosse di combattimento ispirate a quanto visto in Hogwarts Legacy.

Il vostro dovakhin potrà esibirsi in fantastici attacchi con la battecca magica, tra cui stupefy e glascius, un teletrasporto che funge da schivata, e alcune magie devastanti come una grande tempesta di fulmini.

Ecco il risultato:

Di solito, in news di questo tipo, vi diamo anche un link per scaricare la mod in questione.

Purtroppo, però, la mod non è ancora disponibile in maniera pubblica, anche se il modder ha promesso che c’è in programma l’idea di rilasciarla in una versione definitiva, non appena i test saranno completi.

Nel frattempo potete guadagnare tempo con la mod di Harry Potter di Elden Ring, se proprio non potete fare a meno di essere dei maghetti.

Ma niente batterà il Dualsense in Hogwarts Legacy, che diventerà quasi una vera bacchetta magica.