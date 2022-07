I tarocchi di Skyrim serviranno a predire il vostro futuro

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco ormai entrato nella leggenda, tanto che i fan continuano ad omaggiarlo con creazioni realmente sorprendenti.

L’avventura Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha infatti rappresentato un punto fermo per l’evoluzione del franchise, a molti anni dall’uscita del gioco nei negozi.

Del resto, parliamo di un titolo che continua ad essere nelle classifiche più importanti, cosa questa che ne testimonia il suo valore storico.

Ora, mentre artisti mostrano alla community alcune creazioni davvero superlative, specie per chi mastica Skyrim da generazioni, è ora il turno di un altro oggetto davvero pregiato.

Parliamo dei tarocchi ufficiali di Skyrim, un oggetto già in preordine e che rischia di diventare un vero e proprio feticcio per ogni fan che si rispetti (via GameSpot).

Parliamo di un vero e proprio mazzo di tarocchi ispirato a The Elder Scrolls V, nel quale gli Arcani Maggiori e Minori sono stati sostituiti con i personaggi del gioco di ruolo targato Bethesda.

Il mazzo di tarocchi e la guida di Skyrim non usciranno prima del 26 luglio, ma è possibile prenotarne una copia oggi per 27 euro circa.

Le carte presentano immagini personalizzate basate sul gioco originale, confezionate in una scatola di cartone rigido davvero molto elegante e da esporre in casa con una certa fierezza.

Oltre alle 78 carte dei tarocchi, il mazzo viene fornito con un libretto di 128 pagine contenente illustrazioni esclusive del mondo di Skyrim.

Per i fan più irriducibili è disponibile anche una versione in edizione limitata del mazzo da preordinare presso Insight Editions: questo set in edizione limitata include sei carte esclusive in lamina d’oro e una scatola diversa.

Insomma, al netto del supporto continuativo della community che ha riempito il gioco di mod di ogni tipo, è bello vedere che Skyrim continui ad essere supportato nei modi più disparati.

