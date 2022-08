Skyrim si trasforma nel sogno di ogni fan di Game of Thrones

Skyrim è sicuramente uno dei giochi di ruolo più amati degli ultimi anni, tanto che il cult realizzato da Bethesda è ancora oggi pesantemente essere preso di mira dai modder di tutto il mondo.

Il quinto e ormai storico capitolo della saga di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni.

Negli ultimi mesi, ad esempio, lo youtuber Digital Dreams aveva deciso di utilizzare ben 1300 mod per trasformare completamente il gioco di ruolo.

Per non parlare anche di alcuni nuovi pacchetti di texture 8K e 4K per The Elder Scrolls V Skyrim, in grado di renderlo ancora più bello da vedere. Ora, però, qualcuno ha deciso di fare un altro passo in avanti, trasformando il titolo in un gioco basato su Game of Thrones.

Come riportato anche da GamesRadar, Skyros è una mod di conversione totale per Skyrim, che fonde il mondo de Il Trono di Spade nel gioco di ruolo di Bethesda.

L’8 agosto scorso, lo YouTuber Heavy Burns ha pubblicato il video in cui l’autore di Skyros fornisce un lungo e dettagliato aggiornamento sulla progressione della mod, dopo oltre un anno di sviluppo.

La mod è considerata una delle più ambiziose mai realizzate per Skyrim: il team di sviluppo che sta dietro al progetto ha l’obiettivo di ricreare interamente il mondo di Westeros, ricreando molte delle location viste nella serie TV e nei romanzi.

Lo YouTuber ha anche rivelato che il team di sviluppo ha avuto un gran numero di nuove assunzioni nell’ultimo anno, le quali hanno rafforzato in maniera significativa la forza lavoro sulla mod.

Skyros avrà una trama ispirata proprio a Game of Thrones, con il giocatore che arriva a Grande Inverno come parte dell’entourage di Re Robert.

Da lì, il personaggio principale sarà in grado di prendere decisioni importanti che influenzeranno il mondo intero, compreso chi siederà sul Trono di Spade quando la guerra sarà finita.

Al momento, Skyros non ha ancora una data di uscita certa. Se siete interessati al progetto, però, il team sta invitando chiunque a partecipare al proprio canale Discord.

Del resto, parte del successo del gioco è proprio frutto del supporto continuativo della community, in grado di tenere vivo l’interesse verso Skyrim dopo tanti anni.

Restando in tema di grandi creazioni, un fan ha realizzato un tomo personalizzato rilegato professionalmente che contiene al suo interno ogni singolo libro del gioco.