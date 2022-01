Skyrim, il remake next-gen in 5K diventa realtà grazie a ben 1300 mod

Skyrim è sicuramente uno dei giochi di ruolo più importanti degli ultimi anni: il capolavoro realizzato da Bethesda continua a essere di grande attualità anche dopo 10 anni dal lancio originale.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls ha anche ricevuto una nuova edizione per festeggiare il suo decimo compleanno, Skyrim Anniversary Edition: i fan speravano però di poter vedere all’opera un vero remake next-gen, che non è ancora ufficialmente arrivato.

Il titolo è stato effettivamente solo adattato per un funzionamento ottimale sulle console di ultima generazione, ma chi si augurava di poter vedere un «remake» potrebbe essere stato appena accontentato.

Lo youtuber Digital Dreams (via DualShockers) ha infatti deciso di utilizzare ben 1300 mod per trasformare completamente il capolavoro GDR, rendendolo simile a un rifacimento di nuova generazione.

Il fan ha utilizzato un’incredibile quantità di mod grafiche per migliorare la resa visiva di Skyrim, permettendogli anche di sfruttare le tecnologie ray-tracing e DLDSR e renderlo incredibilmente realistico.

Il risultato è dunque una versione next-gen semplicemente spettacolare, resa possibile grazie a un PC gaming da elevatissime prestazioni e dotato di una scheda grafica RTX 3090.

Potete osservare voi stessi questa spettacolare rivisitazione di Skyrim nel video in 5K che vi riproporremo di seguito:

Nella descrizione del video potrete anche trovare tutti i componenti del PC di Digital Dreams, nel caso foste curiosi di scoprire se anche il vostro computer sia in grado di replicare questa stessa resa visiva.

Se siete invece interessati a consultare l’enorme elenco di mod utilizzate, potrete farlo al seguente indirizzo: in ogni caso, il «remake next-gen» è risultato talmente incredibile da far desiderare che, un giorno, anche Bethesda decida di renderlo realtà.

Le mod sono da sempre uno dei tanti elementi che hanno reso Skyrim un gioco indimenticabile: esistono infatti personalizzazioni di tutti i generi, come quello che permette ai giocatori di rivaleggiare con uno dei meme più famosi.

Non possono poi mancare le modifiche più assurde per gli utenti creativi: per esempio, avete mai provato a portare a termine l’avventura nei panni di un granchio?