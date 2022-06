Skyrim diventa ancora più next-gen, grazie ai fan (inclusi i draghi)

Skyrim è sicuramente uno dei giochi di ruolo più incisivi degli ultimi anni, tanto che il capolavoro realizzato da Bethesda continua a essere preso di mira dai modder

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un gioco dotato di fascino da vendere, sebbene un vero e proprio remake next-gen non è ancora ufficialmente giunto tra noi.

Se il gioco è stato di fatto solamente adattato per un funzionamento ottimale sulle console current-gen, c’è chi si sta adoperando per trasformarlo in un titolo next-gen a tutti gli effetti.

Se già in tempi non sospetti lo youtuber Digital Dreams aveva deciso di utilizzare ben 1300 mod per trasformare completamente il gioco di ruolo fantasy, è ora il turno di una nuova aggiunta di un certo peso.

Come riportato anche da DSO Gaming, questa settimana sono stati rilasciati alcuni nuovi pacchetti di texture 8K e 4K per The Elder Scrolls V Skyrim.

Iniziando con quelli 8K, XilaMonstrr ha rilasciato due pacchetti che rivedono quasi completamente i possenti draghi del gioco. Il contenuto aggiunge anche 13 nuove specie di draghi.

Il modder ha anche migliorato il pacchetto dedicato specificatamente alle texture degli animali e delle altre creature, impostandole tutte ad altissima qualità.

Inoltre, sono state revisionate anche le texture di tutti i libri, i diari e le note leggibili nel gioco, tanto che poco sotto potete notare qualche screen che mette a confronto la nuova versione moddata con quella vanilla (potete scaricare il tutto, gratuitamente, da questo indirizzo).

Restando in tema, alcune settimane fa un altro fan ha deciso di realizzare una vera e propria versione LEGO di Skyrim, per un risultato davvero molto originale (e bellissimo).

Ma non solo: un altro appassionato di Skyrim ha ivece creato una mod che permette ai PNG di pronunciare il vostro nome ad alta voce, davvero.

Infine, avete letto che un fan ha deciso di prendere lo stile della mappa di Skyrim applicandola a un luogo del mondo reale?