Skyrim si trasforma in un RPG alla Baldur’s Gate, ed è bellissimo

Skyrim ha guadagnato nuova visibilità dopo aver compiuto i suoi primi 10 anni: l’open world di Bethesda è infatti nuovamente salito sulla cresta dell’onda, risultando essere uno dei titoli più giocati di sempre, tanto che i fan continuano a omaggiarlo nei modi più disparati.

Il quinto capitolo del brand di The Elder Scrolls è infatti spesso preso di mira da modder di vario genere, in grado di trasformarlo con creazioni spesso realmente sorprendenti.

Impossibile non ricordare chi ha deciso di trasformare Skyrim in un vero e proprio sparatutto in prima persona, lasciando i fan di sasso.

Oppure un’altra mod in grado di farci vestire i panni di tutte le creature presenti nel gioco, incluse galline, granchi e molto altro ancora. Ora, qualcun altro ha deciso di modificare la visuale, trasformandolo in un gioco isometrico.

Come riportato anche da DSO Gaming, “Flurdeh” ha condiviso alcuni video relativi ad alcuni giochi, rivisti come come fossero veri e propri titoli isometrici, incluso ora il quinto capitolo di The Elder Scrolls.

Progetto nato con il nome Tiny Game Worlds, questi è in grado di trasformare scenari e gli universi di alcuni videogiochi di successo.

Curioso come, per Skyrim, il risultato finale lo faccia apparire in tutto e per tutto simile a grandi classici del genere RPG fantasy classico, come il primo e indimenticabile Baldur’s Gate.

Purtroppo, è quasi superfluo dire che questa versione isometrica di Skyrim non è al momento giocabile né lo sarà mai (sebbene la speranza è come sempre l’ultima a morire).

Questo tipo di operazione era stata effettuata anche per Red Dead Redemption 2, il classico western di Rockstar Games, con risultati del tutto simili.

Anche Fallout News Vegas ha ricevuto un trattamento pressoché identico, essendo entrato nel progetto che lo ha trasformato in una versione “Tiny”.

Infine, parlando del sequel di Skyrim – ossia The Elder Scrolls VI – purtroppo oggi sarebbero arrivate brutte notizie circa lo stato dei lavori.