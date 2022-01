The Elder Scrolls VI, lo sviluppo sarebbe in alto mare

The Elder Scrolls VI è l’atteso titolo di Bethesda, nonché ultimo capitolo di una delle saghe fantasy più amate in assoluto, il quale purtroppo pare si farà attendere più del dovuto.

Il successore di Skyrim si è per ora mostrato solo in un breve teaser trailer, il quale ha lasciato solo immaginare la portata del progetto, di cui si sa al momento davvero poco.

E se The Elder Scrolls VI dovrà durare per 10 anni, proprio come già accaduto con il suo illustre predecessore, pare proprio che lo stato dei lavori del titolo sia ancora ai primi stadi di sviluppo.

Del resto, il team al soldo di Bethesda aveva già chiarito di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario per fare in modo di sviluppare un gioco al livello dei capitoli precedenti.

Un'immagine di Skyrim, moddato.

Ora, come rivelato dal quasi sempre affidabile Timur222, sembra proprio che il profilo LinkedIn di una dipendente di Bethesda abbia svelato a che punto si trova lo sviluppo di TES 6.

Tale Fanny Manset – addetta alle risorse umane della compagnia e quindi specializzata in assunzioni e gestione del personale – avrebbe riportato che il nuovo The Elder Scrolls sarebbe attualmente ancora in pre-produzione.

Si tratterebbe quindi di una nuova conferma ufficiosa circa lo stato dei lavori sul gioco, a quanto pare ancora in alto mare. Poco sotto, il tweet in questione.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq — Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022

Stando a quanto rivelato da Manset, Bethesda Game Studios starebbe infatti dedicando tutte le sue energie su Starfield, nuova IP sci-fi altrettanto attesa, cosa questa che avrebbe spinto più in là la produzione di The Elder Scrolls VI, ancora ferma ai nastri di partenza.

Ricordiamo in ogni caso che TES 6 non uscirà su console PS5, ma resterà un’esclusiva Xbox, salvo colpi di scena all’ultimo minuto.

