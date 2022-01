Skyrim è il vostro gioco preferito? Provate a giocarci nei panni di un granchio

In concomitanza con il suo decimo anniversario, Skyrim ha guadagnato nuova visibilità: l’open world di Bethesda è infatti nuovamente uno dei titoli più giocati in assoluto, tanto che in molti continuano a darsi da fare con alcune mod davvero fuori di testa.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è infatti da sempre uno dei giochi più amati dai modder di tutto il mondo, vista la sua estrema versatilità di programmazione.

C’è infatti chi ha deciso di trasformare Skyrim in un vero e proprio sparatutto in prima persona, tanto per citarne una tra le più recenti e apprezzate dalla fanbase.

Per non parlare di quella che ha incluso nientemeno che il guerriero Kratos della saga di God of War all’interno del mondo di gioco, per un risultato davvero ottimo. Ora, però, è il turno di una mod alquanto strana, che ci permetterà di vestire i panni di una delle creature classiche di TES.

Come riportato anche da The Gamer, la Playable Monster Mod di Skyrim vi darà modo infatti di vestire i panni dei “cattivi”.

Creata da SirCumference64, questa mod vi permetterà infatti di trasformarvi in quasi tutte le creature presenti nel mondo di gioco, comprese piccole creature come polli e granchi.

Giocare l’epica avventura fantasy targata Bethesda come un semplice Mudcrab, ossia il più debole tra i nemici che possiamo incontrare sul nostro cammino, è sicuramente un’esperienza da provare.

Per poter provare il tutto con le vostre mani, vi basterà cliccare qui ed evocare uno scrigno pieno di libri di incantesimi che vi permetteranno di trasformarvi in una vasta gamma di creature, usando di conseguenza tutti gli attacchi e le abilità in loro dotazione.

