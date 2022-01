Red Dead Redemption 2 rimpiccolisce e diventa un gioco isometrico

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più amati di sempre, tanto che i giocatori continuano a rivolgergli attenzioni che spesso danno vita a creazioni davvero sorprendenti.

Senza nulla togliere al primo e storico Red Dead Redemption, il sequel dell’open world della Grande R è infatti ancora oggi un gioco che è invecchiato davvero molto bene.

Oltre al fatto che l’avventura di Arthur Morgan è ancora molto bella da vedere, in molti hanno deciso di usare mod e quant’altro per rendere il gioco ancora più unico e affascinante.

E se il comparto multiplayer del gioco non è mai riuscito a crescere come dovuto e sta facendo infuriare i giocatori, la campagna per giocatore singolo è stata ora trasformata in una sorta di titolo con visuale isometrica.

Come riportato anche da DSO Gaming, tale “Flurdeh” ha condiviso alcuni video davvero sorprendenti per alcuni giochi, reimmaginati come fossero veri e propri titoli isometrici, incluso Red Dead Redemption 2.

Il progetto Tiny Game Worlds è infatti tutto incentrato sull’inquadrare gli scenari e i mondi di vari videogiochi da una prospettiva completamente diversa.

Per ottenere un risultato del genere, gli autori hanno usato tecniche simili al Tilt Shift visto in alcuni videogiochi, come ad esempio l’RPG Fantasian. Così facendo, glo sviluppatori possono far apparire i loro ambienti e i personaggi che li vivono più piccoli, come fossero in miniatura.

Il risultato finale è davvero sorprendente, come potete ammirare dal video sottostante.

Senza nulla togliere a questa versione isometrica, il sequel di Red Dead Redemption è altrettanto sbalorditivo anche nella versione in 8K e ray tracing mostrata poche settimane fa.

Ma non solo: Red Dead Redemption 2 offre la possibilità di imbarcarsi in imprese epiche, ma non sempre tutto va per il verso giusto come in questo caso.

Parlando infine di stranezze, a volte gli NPC del gioco possono essere delle brave persone, decisamente migliori di quanto ci potessimo aspettare.