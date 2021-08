Skyrim, c’è un modo per ottenere un’Anima di Drago senza combattere

The Elder Scrolls V Skyrim costituisce tuttora l’ultimo esponente della saga fantasy targata Bethesda, in attesa di un sesto capitolo che tarda ad arrivare.

Il quinto capitolo del franchise ha fatto sognare tantissimi giocatori, trasportandoli nelle gelide terre di Skyrim, provincia di Tamriel, e continua a farlo a distanza di quasi due lustri.

L’avventura del Sangue di Drago non sembra risentire del peso degli anni, e i giocatori nemmeno: uno di loro si è addirittura esibito in un’uccisione che omaggia la saga di Assassin’s Creed.

L’affetto dei fan nei confronti del titolo è duro a morire, e da adesso è possibile esprimerlo anche nei confronti dei nostri compagni scomparsi in battaglia.

Se avete spolpato Skyrim fino all’osso ricorderete senza dubbio le Anime di Drago, ottenibili dopo aver ucciso una delle temibili (e agguerrite) creature alate presenti nel gioco.

Questi oggetti sono necessari per sbloccare gli Urli, abilità che permettono di sbloccare poteri grazie ai quali potremo interagire con il mondo di gioco in modo più incisivo.

Alcuni consentono di muoversi con una velocità maggiore, altri di disarmare gli avversari, rallentare il tempo, soffiare fuoco o ghiaccio contro i nostri nemici e di compiere molte altre azioni.

La versione base di Skyrim contiene venti urli, con altri tre aggiunti grazie al DLC Dawnguard, ma per aggiudicarseli tutti sarà necessario essere in possesso di altrettante Anime di Drago.

Adesso, un utente alle prese con il titolo ha scoperto un modo per ottenerne una in modo estremamente semplice, ovvero evitando del tutto lo scontro con un Drago, spesso particolarmente ostico.

Per farlo sarà necessario attivare la missione principale “Il Corno di Jurgen Windcaller”, nella quale ci verrà richiesto di recuperare un oggetto da una tomba situata nel tumulo di Ustengrav.

Una volta arrivati sul posto, troveremo una nota ad attenderci sull’altare funerario, la quale ci avviserà che il corno non è più in quel luogo, esortandoci ad esplorare un’altra zona per ottenerlo.

Una volta conclusa la missione con successo, sarà comunque possibile fare ritorno a Ustengrav e interagire nuovamente con l’altare per ottenere un’Anima di Drago in modo del tutto “gratuito“.

Si tratta di una scoperta da tenere in considerazione per ottenere un Urlo senza cimentarsi in uno scontro con un Drago, presupposto imprescindibile per guadagnare un oggetto simile in condizioni normali.

A testimoniare l’eterna giovinezza del quinto capitolo della saga firmata Bethesda ci ha pensato una nuova mod in grado di trasformare il gioco in un titolo nel 2021.

Se siete a caccia di dettagli nascosti, non potete perdere l’occasione di dare un’occhiata a una creatura misteriosa congelata nei ghiacci delle fredde terre della provincia di Tamriel.

A novembre 2021 Skyrim spegnerà la decima candelina, ma due lustri non bastano per esaurire tutti i segreti: un fan ha da poco scoperto un potenziamento segreto che potrebbe tornarvi molto utile.