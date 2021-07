Skyrim: qualcuno si libera della mappa, ma un fan la “rintraccia”

Gli appassionati di The Elder Scrolls V Skyrim sono sempre a caccia di novità sul titolo di Bethesda, sia nel mondo reale che in quello videoludico.

A quasi dieci anni dall’uscita del quinto episodio sono ancora tantissimi i fan dell’action RPG, e adesso uno di loro si è imbattuto in una scoperta del tutto inaspettata.

L’avventura del Sangue di Drago non ha ancora esaurito gli assi nella manica, come testimoniato dalle novità che orbitano intorno al prodotto su base giornaliera, ed è talmente popolare da aver portato un utente a spendere 600 dollari per aggiudicarsi una copia ancora sigillata.

La passione per il gioco non conosce confini e in alcuni casi si è dimostrata talmente profonda da portare i giocatori più fedeli a generare un remake in Unreal Engine 5 che profuma davvero di next-gen.

Il ritrovamento menzionato in apertura è stato effettuato da un fan di lunga data, il quale stava semplicemente facendo un giro in un negozio di oggetti di seconda mano.

Dando un’occhiata alla sezione dedicata ai quadri, l’attento occhio del videogiocatore si è lasciato attrarre da una forma ben nota, quella della mappa di Skyrim. Con ogni probabilità, un giocatore deciso a tagliare i ponti con l’opera di Bethesda se ne era liberato in cambio di soldi.

La provincia di Tamriel è apparsa in tutto il suo splendore tra immagini di tutt’altro genere, del tutto estranee al mondo videoludico, come fosse un dipinto o una semplice illustrazione di una panorama esistente.

Una foto della mappa incorniciata è finita su Reddit, scatenando le supposizioni degli utenti sul perché un cimelio simile sia finito in un negozio di oggetti usati (via GameRant):

Il videogiocatore è arrivato a un passo dall’acquisto, tornando infine sui suoi passi dopo essersi ricordato di averne un’altra copia a casa.

Al momento dell’uscita su PC, PS3 e Xbox 360 il gioco includeva infatti una mappa cartacea di ottima qualità, probabilmente la stessa in possesso dell’utente e la stessa in vendita nel negozio.

Un altro splendido rifacimento in legno era spuntato nei giorni scorsi e aveva sbalordito i fan grazie alla qualità (e quantità) dei dettagli.

Intanto, Skyrim continua a sorprendere con gli eventi più disparati, come un insospettabile Gigante in grado di cavalcare un Drago del Gelo.

L’attesa per il sesto capitolo della saga di The Elder Scrolls continua a essere molto alta, ma questa prolungata assenza può essere mitigata dal fatto che Skyrim si dimostra ancora un gioco splendido da guardare.