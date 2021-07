Skyrim, un avversario insospettabile può “cavalcare” i Draghi

Sono passati quasi dieci anni dal lancio di The Elder Scrolls V Skyrim, ma nonostante questo lasso di tempo considerevole le fredda regione omonima continua ad accogliere molti giocatori.

Il quinto episodio della saga targata Bethesda ha saputo ritagliarsi un posto rilevante nel cuore degli appassionati, tuttora in attesa di un erede che tarda ad arrivare.

In un periodo caratterizzato da bagarini e utenti poco onesti pronti a lucrare sulle sane passioni della community, c’è chi è riuscito a piazzare una copia di Skyrim a ben 600 dollari.

Se pensate che l’attesa per The Elder Scrolls VI sia sempre più insostenibile, dovete sapere che sta per arrivare un “sequel” (ma attenzione, potrebbe deludervi).

Gli appassionati del gioco ricorderanno molto bene i Giganti, creature particolarmente lente ma allo stesso tempo capaci di arrecare notevoli danni grazie alla loro stazza (e alla clava).

Durante un’esplorazione, un utente si è imbattuto in un fenomeno che li riguarda da vicino, e che li “accomuna” ad altre creature del gioco, stavolta ben più iconiche: i Draghi (via TheGamer).

The Elder Scrolls V Skyrim ha fatto parlare di sé non solo per la qualità dei suoi contenuti, ma anche per una serie di bug e glitch esilaranti (e spesso non particolarmente gravi), stavolta arricchita da questa inattesa new entry.

Il curioso avvistamento è al centro della seguente clip, condivisa su Reddit:

L’attento videogiocatore ha avuto un ottimo tempismo, ed è riuscito a mettere in pausa il gioco nel momento esatto dell’incredibile (e divertente) scoperta.

Avvistare un Drago del Gelo “cavalcato” da un Gigante non è un episodio in cui è possibile imbattersi regolarmente, e la reazione di Cassiusthevast sarà stata comprensibilmente incredula.

Dopo aver ripreso la partita, l’utente ha seguito le due creature, che hanno continuato a volare indisturbate nei cieli senza alcun tipo di conflitto o incidente.

Si tratta dell’ultima di una lunga serie di eventi bizzarri in cui è possibile imbattersi nel gioco, come quello riguardante la curiosa scomparsa di un NPC.

I fan continuano a esprimere una certa fedeltà nei confronti del prodotto targato Bethesda, e c’è chi ha voluto rendergli omaggio riproducendo la mappa su legno, dettagli compresi.

Ma non tutti gli eventi strappano un sorriso: un fan è rimasto spiazzato da un’apparizione improvvisa durante la perlustrazione di un’area.