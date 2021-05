Skyrim, i vampiri sono più “stupidi” del previsto: il divertente video

Skyrim è sicuramente famoso per il comportamento dei propri personaggi, che spesso e volentieri possono portare a conseguenze inaspettate e, in alcuni casi, anche reazioni divertenti.

Dopotutto i personaggi sono uno degli aspetti più affascinanti di The Elder Scrolls V: Skyrim, titolo che anche grazie a questo tipo di eventi è in grado di fornire svariate ore di divertimento ai propri utenti.

Un titolo che ancora oggi può diventare attuale, soprattutto grazie alle mod: installandone 500 un utente è riuscito a renderlo un gioco next-gen.

Molti giocatori amano inoltre mettersi alla prova e vedere le reazioni di fronte a determinati eventi: per questo motivo un fan ha ucciso ogni singolo personaggio e creatura esistente, ritrovandosi tristemente solo.

I vampiri di Skyrim a quanto pare sono stupidi per davvero.

In questo caso, molto più buffo, l’utente Reddit Joojij117 ha scoperto che, a quanto pare, i vampiri di Skyrim sono decisamente più stupidi di quanto sembri, dato che una loro reazione ad un dialogo è stata decisamente divertente.

Trovandosi insieme ad un NPC di nome Vori, quest’ultima commenta infatti come non si può mai essere mai troppo prudenti, anche se comunque non crede che «i vampiri siano così stupidi da attaccarci qui».

Come finisce di pronunciare questa frase, il giocatore si vede spuntare davanti all’improvviso un trio di vampiri che, evidentemente offesi dalle parole di Vori, ci tenevano a dimostrare che lei ha torto e che, effettivamente, non sono poi così intelligenti.

Potete guardare il divertente video qui sotto, grazie al post condiviso dallo stesso utente nel forum Reddit dedicato a Skyrim:

Purtroppo la clip si conclude prima che termini lo scontro, ma possiamo già presupporre che per i misteriosi assalitori non sia poi finito nel migliore dei modi.

Vori infatti commenta spesso e volentieri come volesse essere effettivamente attaccata da essi, dato che è più facile ucciderli in campo aperto piuttosto che andare a cercarli nei propri nascondigli: a quanto pare, il suo desiderio è stato finalmente esaudito.

Non sappiamo se però la penserebbe così anche per Lady Dimitrescu: la gigantesca vampira che ha terrorizzato Ethan Winters è infatti approdata anche su Skyrim grazie ad una mod.

I vampiri dovrebbero inoltre cominciare a temere la «nonna di YouTube»: Shirley Curry, l’anziana signora conosciuta proprio per i suoi gameplay del quinto The Elder Scrolls, può infatti diventare una vostra alleata.

Una mod non ufficiale ci permetterà inoltre di esplorare una regione inedita di Tamriel: un luogo lontano dalle coste, chiamato Valenwood.