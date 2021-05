Skyrim, scoperto un trucco per non perdere seguaci

Su Skyrim il nostro eroe avrà anche la possibilità di guadagnarsi diversi seguaci, che lo seguiranno sempre in diverse avventure, ma non tutti potranno farlo per sempre.

A meno che non si utilizzino delle mod, non sarà infatti possibile fare in modo che tutti i compagni accumulati possano seguirci durante le avventure di Skyrim, dato che tendenzialmente potremo avere solo un seguace: un fan ha però scoperto un trucco che ci permetterà di non perdere i nostri preferiti.

Anche a distanza di anni i giocatori scoprono tanti trucchi per riuscire a risolvere problemi in modo inaspettato, proprio come accaduto ad un fan per la soluzione di un enigma.

Non sempre i personaggi secondari si dimostreranno molto intelligenti, come dimostrato da un divertente video che mostra i vampiri attaccarci in condizioni sfavorevoli.

Un fan ha scoperto un trucco per non perdere seguaci su Skyrim.

L’utente Reddit heidismiles ha scoperto un particolare metodo per assicurarsi di avere sempre a disposizione i nostri seguaci preferiti, sfruttando oggetti necessari al completamento di alcune missioni.

Il trucco è infatti molto semplice: bisognerà semplicemente attivare una missione che ci richiederà di recuperare un determinato oggetto, meglio ancora se non ci dispiacerà lasciarla incompleta.

Perché questo trucco di Skyrim possa avere successo sarà infatti necessario non completarla, in quanto l’oggetto chiave dovrà essere raccolto dal nostro seguace.

Se sceglieremo infatti di collezionarlo noi stessi, non saremmo più in grado di affidarglielo, visto che si tratta di un item importante: facendo così invece terranno lo strumento con sé.

Dato che però sarà necessario a completare la missione, ogni volta che avremo bisogno di trovare il nostro seguace basterà semplicemente attivare la missione corrispondente: la mappa ci condurrà dunque direttamente dal nostro amico, che rappresenta l’obiettivo per poter completare la quest.

Nonostante siano passati più di 10 anni dal lancio del gioco, gli appassionati stanno dunque continuando a scoprire tanti piccoli segreti che renderanno la loro esperienza ancora più coinvolgente.

Un altro fan, per esempio, voleva scoprire che cosa sarebbe successo uccidendo ogni singolo personaggio e creatura vivente: si è ritrovato tristemente solo.

Uno degli aspetti che rende Skyrim ancora così apprezzato su PC sono sicuramente le mod: applicarne più di 500 potrà riuscire a trasformarlo in un vero gioco next-gen.

A proposito di mod, se vi è piaciuto Resident Evil Village potrebbe interessarvi un particolare contenuto aggiuntivo che vi permetterà di venire terrorizzati da Lady Dimitrescu.