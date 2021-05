Skyrim, giocatore risolve un enigma in modo inaspettato

The Elder Scrolls V Skyrim ha visto la luce ormai dieci anni fa, ma la community continua a mostrare una notevole dedizione nei confronti del capolavoro targato Bethesda. Di recente, un giocatore ha scoperto un modo davvero ingegnoso per uscire da una situazione spinosa.

L’action GDR ambientato nella provincia settentrionale di Tamriel è caratterizzato da un mondo ricco di attività, che permettono agli utenti di effettuare un gran numero di scelte dando vita a un’esperienza indimenticabile.

I fan non hanno mai perso l’interesse per il titolo, e qualcuno è riuscito a trovarsi in una situazione particolare (che sarà venuta in mente a molti di voi) dopo aver ucciso tutti gli NPC presenti nel gioco.

Il comportamento dei personaggi è uno dei tratti caratteristici di Skyrim, ma sembra che non tutti siano dotati di un’intelligenza particolarmente brillante. Nello specifico, i vampiri hanno dimostrato davvero poca lungimiranza attaccando il protagonista in un ambiente sfavorevole.

Adesso, un videogiocatore bloccato da un enigma di difficile risoluzione, ha trovato un modo per tirarsi fuori dalla fastidiosa impasse grazie a uno stratagemma degno di nota.

Con l’aiuto dello Scatto Turbinante, il fortunato (e innervosito) utente ha risolto una situazione senza apparente via d’uscita, riuscendo finalmente a proseguire nel gioco.

Il resoconto di quanto descritto è visibile nel seguente video, pubblicato su Reddit:

L’utente keppalupa non riusciva a trovare un modo per farsi strada nel dungeon di Skulnafn, situato nella zona settentrionale della mappa, e ha deciso di risolvere a modo suo.

Grazie all’utilizzo dell’urlo citato, che permette di scattare con grande velocità, il fortunato videogiocatore è riuscito letteralmente a scavalcare la barriera che non gli permetteva di accedere all’area successiva.

I numerosi commenti degli utenti dimostrano il supporto che contraddistingue da sempre le community più affiatate, dotate di una vera e propria “fratellanza” videoludica.

C’è chi ha evidenziato come lo Scatto Turbinante sia «un’ottima tattica per saltare intere sezioni di gioco» all’interno di Skyrim, esibendo una notevole conoscenza del titolo.

Altri invece, come DaDragonBoy, hanno ironicamente commentato che «l’enigma consiste nello scavalcare il passaggio esattamente in quel modo».

Un altro fan ha manifestato una certa empatia nei confronti dell’autore del video, ammettendo di aver avuto la stessa difficoltà e rammaricandosi di «non averci pensato prima».

Si tratta dell’ultima di una lunga serie di interessanti scoperte relative al gioco. La voglia (e il bisogno) di nuovi contenuti è riscontrabile nella costante dedizione dei videogiocatori, che ha spinto qualcuno a esplorare una provincia inedita di Tamriel.

Ma non mancano le new entry: grazie a una mod, una youtuber molto nota ai fan del titolo di Bethesda è stata finalmente introdotta in Skyrim, e sarà possibile reclutarla come compagno.

Come ulteriore prova della costante popolarità dell’action GDR uscito nel lontano 2011, è giunta notizia dell’inaspettato “avvistamento” di un personaggio proveniente da una saga molto amata: grazie a una mod possiamo dare il benvenuto a Lady Dimitrescu direttamente da Resident Evil Village.