Skyrim incontra finalmente Star Wars, e il sogno dei fan è esaudito

Skyrim, nonostante gli anni, è un gioco ancora enormemente supportato dalla community, grazie anche e soprattutto ad alcune mod davvero uniche, a cui se ne aggiunge un’altra a tema Star Wars.

Il gioco Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha sempre ricevuto modifiche in grado talvolta di migliorare il gioco nelle fondamenta.

Basti pensare all’appassionato che ha aggiunto il sistema di messaggi in perfetto stile soulslike, avvicinando così Skyrim a Elden Ring.

Senza contare anche il fan che ha creato nuove texture in 8K per il gioco, in grado di renderlo ancora più bello da vedere. Ora, però, è il turno di una mod che ci porterà in una galassia lontana lontana.

Come riportato da DSO Gaming, ‘Pande4360’ ha rilasciato una mod davvero imperdibile per ogni fan del franchise creato da George Lucas.

Star Wars Redux 2022 è infatti una mod che ci permette di essere un potente Jedi o un Sith, all’interno dell’avventura principale.

La mod sostituisce la maggior parte dei soldati classici con gli Stormtroopers (o Stormcloaks, nel caso in cui giochiate dalla parte dei cattivi). Secondo il modder, ogni personaggi ha circa 3-5 skin utilizzabili, sostituendo le armature delle classiche guardie con un outfit più in linea con Guerre Stellari.

Come se non bastasse, Star Wars Redux 2022 aggiunge anche 3 droidi alla fazione Dwemer, 5 armi e tonnellate di armi da mischia. Poco sotto, un video che mostra la sorprendente mod in azione.

Naturalmente, sono presenti anche le iconiche spade laser, con la possibilità di deviare i colpi di blaster. E sì, sarete anche in grado di utilizzare i poteri della Forza.

Potete scaricare Star Wars Redux 2022 cliccando a questo indirizzo, gratuitamente, ma solo se siete già in possesso di Skyrim Special Edition.

