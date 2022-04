Skyrim trova più epico un coniglio di un drago, davvero

Nonostante gli anni, Skyrim continua ad essere un gioco dalle mille sorprese, tanto che una clip mostra un temibile combattimento contro un drago che finisce però con uno sfortunato incidente ai danni di un… coniglio.

Non è la prima volta che nel titolo Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) si scovano curiosità e situazioni esilaranti, spesso dovute anche a bug e glitch.

Mentre qualcuno si esalta realizzando texture in 8K per il gioco, altri invece preferiscono goderselo nella sua versione normale, incappando in momenti che oscillano tra l’epico e l’imbarazzante.

Come riportato anche da Game Rant, i combattimenti contro i draghi di Skyrim portano ad alcuni momenti davvero esiranti che non è possibile trovare in altri giochi di questo tipo, nel bene e nel male.

Pubblicato sul subreddit del gioco dall’utente ‘airkoi’, un video mostra infatti il Dragonborn combattere Sahloknir – il secondo drago che i giocatori possono incontrare durante la quest principale di Skyrim.

Nella clip, vediamo airkoi verso la fine della battaglia con Sahloknir: mentre lancia frecce contro la bestia ormai inerme, il giocatore se scaglia l’ultima dal suo arco, con la killcam che parte in quarta seguendo la traiettoria della freccia.

Peccato solo che questa, nel momento in cui atterra, infligge un colpo mortale su un coniglio che passava casualmente da quelle parti.

Lontano della leggenda degli ammazza-draghi, la clip dimostra come anche un combattimento apparentemente epico può trasformarsi in una farsa nel giro di pochi istanti.

«Quel coniglio era davvero un avventuriero», si legge nei commenti al post, sottolineando l’assurdità della cosa (più unica che rara).

