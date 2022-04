Skyrim si rifà il trucco (e le texture) in 8K, grazie ai fan

Il modder ‘The Blender Animator’ ha rilasciato un nuovo Texture Pack in 8K per The Elder Scrolls V Skyrim, il quale revisiona tutte le texture presenti nelle grotte del gioco.

Mesi fa un fan aveva ad esempio deciso di mettere alla prova Unreal Engine 5 ricreando uno dei suoi luoghi preferiti di Skyrim.

Senza contare che anche un altro appassionato aveva deciso di realizzare un “remake” next-gen del classico RPG fantasy (le virgolette sono d’obbligo) installando ben 1300 mod.

Come riportato da DSO Gaming, questo è un pacchetto di texture indispensabile per tutti coloro che giocano ancora a Skyrim su PC, nonostante gli anni dall’uscita.

Da notare però che questo Texture Pack potrebbe non essere compatibile con alcuni pacchetti rilasciati in precedenza, sebbene dovrebbe in ogni caso funzionare con tutti quelli dedicati a paesaggi e scenari del gioco.

Il pacchetto è disponibile sia per Skyrim Legacy Edition che per Skyrim Special Edition ed è di base disponibile in numerose versioni (anche se ovviamente si consiglia quella a 8K, soprattutto se siete in possesso di un PC con una discreta VRAM).

Poco sotto, un’altra gallery che mostra il sorprendente risultato finale: se volete provarlo con le vostre mani, cliccate qui e qui.

