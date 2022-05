Skyrim, qualcuno ha aggiunto un “pizzico” di Elden Ring al gioco, perché sì

Skyrim continua ad essere un gioco dalle tante sorprese, grazie anche e soprattutto al numero davvero spropositato di mod rilasciate dai giocatori.

Non è infatti la prima volta che il gioco Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) riceve veri e propri contenuti aggiuntivi in grado di migliorare il gioco stesso.

Basti pensare al fan che ha creato dal nulla nuova texture in 8K per il gioco, in grado di renderlo ancora più bello da vedere.

Ora, però, come riportato anche da Game Rant, un altro giocatore con parecchia inventiva ha deciso di aggiungere a Skyrim una caratteristica ben nota ai fan di Elden Ring e dei soulslike in generale: i messaggi.

Skyrim è un’avventura in gran parte solitaria, ma cosa succederebbe se ci fosse un modo per aggiungere al gioco un pizzico dell’esperienza multigiocatore/social del tutto simile a quanto visto nella serie Dark Souls?

Il mod Building Bridges, recentemente caricato dal creatore ‘TommInfinite’, aggiunge infatti la possibilità di lasciare messaggi agli altri giocatori proprio come visto in Demon Souls ed Elden Ring.

Tutto quello che dovete fare è installare la mod, connettervi alla rete Nexus Mods, e iniziare a scrivere i vostri messaggi per tutti gli altri giocatori connessi.

Building Bridges è compatibile sia con Skyrim Special Edition che con la Anniversary Edition ed è compatibile con la maggior parte delle altre mod di Skyrim.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo per scaricare la mod in questione, ovviamente gratis.

Restando in tema, avete letto che diversi giocatori hanno deciso di comprare Elden Ring senza sapere che in realtà si tratta di un soulslike?

Ma non solo: mentre prosegue il dibattito sulla difficoltà dell’ultimo souls di From, un fan è riuscito a sconfiggere il boss finale in poco più di 30 secondi.

Infine, avete visto la clip di Skyrim che mostra un temibile combattimento contro un drago che finisce però con uno sfortunato incidente ai danni di un coniglio?