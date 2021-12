Skyrim, qualcuno ha scovato un prologo “alternativo” (ma ha rotto il gioco)

Helgen è una piccola cittadina nel feudo di Falkreath, a Skyrim, visto che la storia del gioco di ruolo fantasy per eccellenza prende il via proprio lì.

Il Sangue di Drago (ossia il protagonista del titolo Bethesda) avendo oltrepassato i confini illegalmente, viene portato nella città per essere giustiziato insieme a Ulfric Manto della Tempesta, Ralof e un bandito che, poco prima di essere giustiziato, tenterà la fuga senza riuscirci.

Ora, nonostante ci sia chi continua a scoprire segreti nei puzzle dopo ben 10 anni, qualcuno è invece riuscito a compiere un’impresa ancora più strana, ossia quella di scappare dal prologo di Skyrim.

Un giocatore abbastanza fortunato (o sfortunato, dipende dai punti di vista) ha trovato un modo per uscire da Helgen con le mani ancora legate, non attraverso il viaggio veloce ma sfruttando un glitch particolarmente raro.

Come gli fanno notare altri utenti, però, la mossa si rivela essere abbastanza controproducente, visto che questo tipo di trucchetto rompe di fatto il gioco, rendendo impossibili alcune azioni chiave.

Il giocatore non sarà infatti in grado di interagire con nulla all’interno del mondo di gioco, visto che le sua mani resteranno legate, sia che si tratti di raccogliere oggetti che attaccare o difendersi da un avversario.

Ovviamente, il consiglio è di non tentare evasioni strane, al fine di non rompere il gioco irrimediabilmente e costringendoci di conseguenza a ripartire daccapo.

Sempre parlando di stranezze legate a Skyrim, nelle ultime settimane un giocatore è riuscito portare a termine l’avventura principale usando solo la canna da pesca.

Ma non solo: avete visto in ogni caso la mod “Lore Friendly” chiamata Rifles of Skyrim, la quale farà in modo che non dobbiate più preoccuparvi di sentirvi senza equipaggiamento?

Per non parlare di quella chiamata “Closed Cities Skyrim”, che aggiunge una bizzarra caratteristica al gioco che richiama i lockdown da COVID-19.