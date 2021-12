Skyrim aggiunge i fucili “Lore-Friendly”, e sono assurdi

Come ormai saprete fin troppo bene, Skyrim ha da poco celebrato il suo 10° anniversario, consegnando così il gioco open world di Bethesda alla storia.

In questi anni il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è entrato nel mito grazie al suo enorme mondo esplorabile, reso ancora più massiccio dalla presenza di mod davvero esaltanti.

Del resto, parliamo di un classico che, come vi abbiamo raccontato su queste stesse pagine, ha segnato il mercato dei videogiochi come pochi titoli sono riusciti a fare dall’alba dei tempi.

Tra le mod recenti più significative, spicca senza ombra di dubbio quella in grado di trasformare Skyrim in un vero e proprio shooter, a cui ora se ne aggiunge un’altra altrettanto assurda.

Ora, come riportato da The Gamer, la mod “Lore Friendly” chiamata Rifles of Skyrim farà in modo che non dobbiate più preoccuparvi di sentirvi senza equipaggiamento.

Come suggerisce il nome, la mod introduce una serie di fucili che si adattano perfettamente al mondo di Skyrim in termini di design e di storia.

Lo sviluppatore ENR ha anche creato una breve storia su come sono nati questi fucili, finemente lavorati e unici nel loro genere.

Stando alla narrazione, queste armi sono infatti state commissionate dall’imperatore Tito Mede, al fine di annullare il vantaggio dei maghi da battaglia Altmeri dell’alto comando imperiale, dopo la devastazione della Grande Guerra.

Lo sviluppatore ha creato fucili unici, utilizzando vari materiali e allineando le armi a diverse fazioni: gli Imperiali, gli Stormcloak, i Dawnguard, gli Elfi, gli Orchi, i Nani e i Blades hanno ciascuno la propria versione di arma da fuoco.

Ma non solo: è anche possibile fabbricarle in ferro, acciaio, vetro, Stalhrim, ebano e materiali daedrici, passando da proiettili di ferro, a quelli esplosivi e infine anche a quelli benedetti.

Parlando sempre di assurdità, avete visto che la mod chiamata “Closed Cities Skyrim” aggiunge una semplice quanto strana caratteristica al gioco che richiama i lockdown del COVID-19?

Inoltre, sempre nelle ultime settimane un giocatore è riuscito portare a termine l’avventura principale di Skyrim usando solo la canna da pesca.

Per concludere, alcuni mesi fa sulle pagine di SpazioGames abbiamo incluso Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, davvero da non perdere.