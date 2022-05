Skyrim, dopo aver visto questo non guarderete più i lupi con gli stessi occhi

Skyrim ha ricevuto negli anni un numero di mod grafiche davvero da capogiro, alcune delle quali dedicate anche a creature e mostri, ma quella chiamata Wolves of Skyrim sembra essere ancora più unica nel suo genere.

Il titolo targato Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti ancora molto preso di mira da parte della community di giocatori, in grado di cambiare spesso e volentieri le carte in tavola.

Basti pensare all’appassionato che ha deciso di aggiungere il sistema di messaggi in stile soulslike, avvicinando così Skyrim a Elden Ring.

Oppure la mod davvero imperdibile per ogni fan di Star Wars, che li porterà in una galassia lontana lontana (più o meno).

Ora, però, come riportato anche da The Gamer, una mod ha deciso infatti di rendere – davvero – soffici e affettuosi i lupi presenti in Skyrim, mettendo quindi per un attimo da parte la loro tradizionale aggressività.

Purtroppo non è possibile accarezzare gli animali, ma è possibile guardarli con stupore ammirando la loro peluria riveduta e corretta.

Pubblicata da Hornophobic, questa mod non solo rende i lupi ‘più soffici che mai‘, ma anche visibilmente più grandi rispetto alla versione originale (ogni paragone con Doge non è puramente casuale).

Le bestie sono quindi più tenere e carine del solito, cosa questa che ci metterà in serie difficoltà qualora saremo chiamati ad ucciderne uno (sempre che non siate troppo inteneriti dal loro aspetto docile e mansueto).

Se volete scaricare la mod dedicata ai lupi, tutto quello che dovete fare è installarla con il vostro mod manager preferito e sovrascrivere tutti gli altri file, da questo indirizzo.

Restando in tema di stranezze, avete visto che di recente un combattimento contro un drago di Skyrim è finito con uno sfortunato incidente ai danni di un coniglio, per davvero?

Ma non solo: un altro fan ha creato nuove texture in 8K per il gioco Bethesda, in grado di renderlo ancora più bello da vedere (e avvicinandosi alla next-gen).