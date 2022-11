Skyrim diventa come Il Trono di Spade, draghi inclusi

Skyrim è uno dei giochi di ruolo più celebri e apprezzati degli ultimi anni, visto che il grande classico realizzato da Bethesda è ancora oggi preso di mira dai modder di tutto il mondo.

Il quinto e storico capitolo della saga di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è un gioco che negli anni ha guadagnato così tanta popolarità da diventare un cult senza tempo.

Così, mentre vari modo hanno realizzato nuovi pacchetti di texture 8K e 4K per The Elder Scrolls V Skyrim, in grado di renderlo ancora più bello da vedere, c’è anche chi ha deciso di trasformarlo in un’altra opera fantasy davvero molto celebre.

Ad agosto, qualcuno aveva deciso di fare un altro passo in avanti, trasformando il titolo in un gioco basato su Game of Thrones. Ora, a quanto pare, i fan de Il Trono di Spade hanno di che gioire ulteriormente.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder ‘KaienHash’ ha rilasciato una straordinaria mod per Skyrim Special Edition, che aggiunge i tre draghi principali di Game of Thrones al titolo Bethesda.

I giocatori possono quindi aspettarsi di vedere Drogon, Rhaegal e Viserion. Attenzione, però: questa mod riguarda solo i draghi di Game of Thrones. I draghi che appaiono in House of the Dragon, come Vhagar o Syrax, non sono presenti.

Inoltre, XilaMonstrr ha ripulito le texture dagli artefatti di compressione e le ha ottimizzate per SSE, offrendo una versione da 16K davvero bellissima da vedere.

Potete scaricare la mod originale chiamata Skyros da questo indirizzo, mentre le texture a 16K per i draghi le trovate invece a questo link. Poco sopra, inoltre, un video che mostra le leggendarie creature sputafuoco in azione.

Restando in tema, di recente è stata pubblicata la Whiterun Dragonsreach Expansion (ovviamente non ufficiale), un’espansione in grado di aggiungere una nuova area al gioco, liberamente esplorabile.

Ma non solo: non dimentichiamo anche anche un’altra recente espansione creata dai fan, la quale vi porterà a visitare la città di Elden Root e le sue lussureggianti foreste.