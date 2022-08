Skyrim, una nuova area è giocabile da ora, gratis (grazie ai fan)

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più importanti di sempre, specie per il fatto che i migliori modder di tutto il mondo si sono sbizzarriti con creazioni di ogni genere.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti sempre stato supportato con gran forza, inclusi veri e propri contenuti aggiuntivi.

Basti pensare ad esempio al colossale The Forgotten City, una mod divenuta un vero e proprio titolo standalone ambientato nella Roma Antica.

E se di recente qualcuno ha trasformato Skyrim in uno sparatutto in terza persona a base di zombie, un altro appassionato si è spinto davvero oltre.

Come riportato anche da DSO Gaming, la cosiddetta Whiterun Dragonsreach Expansion aggiunge una nuova area al gioco.

Secondo la descrizione ufficiale della mod, quest’area si trova vicino a Dragonsreach, più precisamente nei pressi della caserma delle guardie. La zona presenta diverse torri di difesa che non sfigurerebbero in un castello medievale.

Poco sotto, trovate alcuni screen di questa espansione inedita di The Elder Scrolls V Skyrim creata dai fan, per i fan.

È possibile scaricare l’espansione Whiterun Dragonsreach da questo indirizzo, ovviamente in forma gratuita, ed è compatibile con Jk’s Skyrim, Fortified Whiterun e Whiterun Expansion Redone, ma non con l’espansione Capital Whiterun.

Restando in tema, avete letto che alcune settimane fa un fan aveva deciso di utilizzare ben 1300 mod per trasformare completamente il gioco di ruolo in un titolo next-gen?

Ma non solo: un altro appassionato di Skyrim ha invece creato una mod che permette ai PNG di pronunciare il vostro nome ad alta voce, una feature del tutto assente dalla versione vanilla.

Infine, come se non fosse già abbastanza, c’è anche chi ha deciso di realizzare una vera e propria versione LEGO di Skyrim, per un risultato davvero originale (e bellissimo).