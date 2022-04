LEGO Skyrim è il nuovo oggetto del desiderio dei fan

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, è così celebre che nonostante gli anni continua a ricevere tributi e omaggi di ogni genere.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) ha infatti dalla sua una community così appassionata, che i contenuti extra si sprecano, settimana dopo settimana.

Basti pensare a quei fan che si sono dilettati nella creazione di espansioni pronte a portarci negli abissi, davvero uniche nel loro genere.

Oppure al modder che ha trasformato Skyrim Special Edition in un gioco appartenente a un genere totalmente diverso. Ora, però, qualcuno ha deciso di andare oltre e di creare dal nulla una versione LEGO di Skyrim.

Come riportato da Game Rant, l’utente KoolKbeludo ha postato uno screenshot che mostra un’ipotetica schermata di creazione del personaggio di Skyrim, in chiave LEGO.

Più in particolare, lo screen fan-made mostra un Argoniano e un Altmer, dando un senso alla celebre introduzione di Skyrim ricreata a mattoncini.

Poco sotto, l’immagine che ci permette di farci un’idea del risultato finale.

La community si è divertita molto a immaginare come sarebbe un eventuale LEGO Skyrim: vari giocatori sono giunti alla conclusione che anche se il progetto è abbastanza improbabile, avrebbe un sacco di potenzialità.

Traveller’s Tales ha senza dubbio molta esperienza nel portare varie proprietà intellettuali nel mondo LEGO mantenendo intatto il loro fascino, spesso in titoli sandbox e open world.

