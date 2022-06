Un fan di Skyrim ha creato la (bellissima) mappa di un luogo realmente esistente

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco ormai entrato nella leggenda, sebbene non manchino ancora oggi omaggi e tributi di ogni genere.

Se la saga Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha dato il là a un filone di titoli fantasy non indifferente, Skyrim ha sicuramente superato tutti per notorietà e non solo.

Che il titolo sia stato un gioco amatissimo lo sappiamo, ma che continui ad essere nelle classifiche dopo tutti questi anni è una sorpresa.

Se c’è chi ha infatti ben pensato di mixare l’ultimo capitolo del franchise di TES con il secondo episodio della saga western di Rockstar, ora si è andati ancora oltre.

Come riportato anche da GameRant, l’utente di Reddit MayRey sembra amare così tanto la mappa di Skyrim da aver preso lo stile con cui è disegnata e averlo applicato a un luogo del mondo reale, ossia i Paesi Bassi.

Tutti i fan del gioco o della serie di The Elder Scrolls in generale riconosceranno senza dubbio l’estetica scelta: sono stati persino incorporati gli emblemi per rappresentare le capitali regionali, tra cui Amsterdam.

In generale, l’utente si è evidentemente impegnato a fondo per realizzare la mappa, tanto che il risultato è sotto gli occhi di tutti.

Sarebbe magnifico che qualcuno realizzi un giorno anche la mappa dell’Italia con lo stile di Skyrim, magari dividendola per regioni.

Ricordiamo in ogni caso che parte del successo va al supporto continuativo della community, che ha riempito il gioco di mod di ogni tipo.

Restando in tema, mesi fa un artista ha mostrato alla community la sua ultima creazione, un’opera davvero molto pregiata, specie per chi mastica Skyrim da generazioni.

Infine, ricordiamo anche che qualcuno ha trovato il modo perfetto per contare i giorni che ci separano dall’uscita di The Elder Scrolls VI, prossimo capitolo della serie che a quanto pare si farà attendere più del dovuto.