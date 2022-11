Skyrim compie 11 anni, oggi, ma di TES 6 ancora nulla

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più amati di tutti i tempi, visto che il gioco Bethesda compie oggi la veneranda età di ben 11 anni dall’uscita originale.

Il quinto capitolo del franchise di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco entrato ormai nella leggenda, per dei motivi noti anche ai sassi.

Ciò ha portato i fan a sbizzarrirsi anche con una quantità di mod davvero fuori scala, talvolta in grado di aggiungere vere e proprie feature mancanti nel gioco originale.

E se a quanto pare lo sviluppo del prossimo e attesissimo The Elder Scrolls VI sarebbe ancora in alto mare – il gioco dovrebbe essere attualmente ancora in pre-produzione – è il arrivato il momento di spegnere le undici candeline per Skyrim.

Come riportato anche da Game Rant, l’anno scorso Skyrim ha festeggiato il suo decimo anniversario, insieme ad altri titoli molto amati come Portal 2 e Batman Arkham City.

Per commemorare il decennale di TES 5, lo sviluppatore aveva deciso di pubblicare la Anniversary Edition del gioco, dando ai giocatori un’ulteriore possibilità di giocare a un’edizione aggiornata del titolo.

Uscito l’11 novembre 2011, Skyrim compie quindi oggi 11 anni, sebbene Bethesda non sembra avere in serbo alcuna sorpresa per festeggiare il compleanno.

Dato che lo sviluppatore ha rilasciato la Skyrim Anniversary Edition su Switch non molto tempo fa, Bethesda sta evidentemente mantenendo l’attesa alta per il sesto capitolo ufficiale.

Nonostante ciò, e nonostante gli anni sul groppone, l’originale Skyrim ha ancora qualcosa da offrire, con la speranza che TES 6 porti avanti la tradizione ruolistica del publisher americano nel migliore dei modi.

Restando in tema, un recente DLC di Skyrim creato dai fan e chiamato The Isles of Teia, aggiunge ben sei isole principali al titolo.

Ricordiamo in ogni caso che TES 6 non uscirà su console PS5, ma resterà un’esclusiva Xbox, salvo colpi di scena all’ultimo minuto.

Per concludere, se volete rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative a The Elder Scrolls VI, non dovete fare altro che recuperare il nostro ricco recap.