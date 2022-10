Skyrim, i fan hanno incluso nel gioco la feature «distruttiva» che mancava

Skyrim è senza dubbio uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, tanto che i fan continuano ad arricchirlo con mod di ogni genere, alcune delle quali realmente sorprendenti.

Il quinto capitolo di The Elder Scrolls (di cui trovate la Anniversary Edition su Amazon) è infatti un gioco che nel corso degli anni ha ricevuto spesso e volentieri contenuti più o meno incisivi.

Ricorderete infatti la Whiterun Dragonsreach Expansion (ovviamente non ufficiale), un’espansione in grado di aggiungere una nuova area al gioco, tutta da esplorare.

Senza contare anche un’altra recente espansione creata dai fan che vi porterà a visitare la città di Elden Root e le sue enormi foreste. Ora, però, una mod aggiunge una feature «distruttiva» che gli appassionati non potranno fare a meno di apprezzare.

Come riportato anche da The Gamer, è stata rilasciata per PC la versione riveduta e corretta della mod Destructible Skyrim, che consente ai giocatori di creare scompiglio con oggetti rompibili in tempo reale.

Parliamo infatti della possibilità di rompere barili, sedie, vasi, tavoli, librerie e molto altro ancora, offrendo così un grado di interazione che è sempre mancato al classico Bethesda.

In generale, quella dell’ambiente distruttibile è una caratteristica ancora poco diffusa nei giochi di ruolo, ma grazie a questa mod avrete la possibilità di distruggere e far saltare in aria gli oggetti circostanti, lasciando che sia la fisica a fare il resto.

Destructible Skyrim – Base Object Swapper del modder OddCoward è disponibile da ora sul sito NexusMod, in forma totalmente gratuita (cliccate qui).

Restando in tema di aggiunte, un recente DLC di Skyrim creato dai fan e chiamato The Isles of Teia, aggiunge ben sei isole principali al titolo.

Ma non solo: mesi fa era stato il turno anche di The Forgotten City, una mod divenuta un vero e proprio titolo standalone ambientato nella Roma Antica.