Skyrim, un giocatore compie un’uccisione degna di Ezio Auditore

Passano gli anni (e le generazioni di console) ma The Elder Scrolls V Skyrim è e resta un grande classico, tanto che molti giocatori si divertono ancora a scovare curiosità e chicche davvero uniche.

Il quinto episodio della saga action RPG targata Bethesda è infatti un gioco che lascia grande libertà decisionale al giocatore.

Del resto, abbiamo incluso Skyrim (e non solo) nella nostra recente classifica dei migliori open world, ragion per cui la cosa sorprende solo relativamente.

Come se non bastasse, da qualche giorno è anche disponibile il “sequel” in formato standlone, per chi proprio non riesce a farne a meno.

Ora, via Reddit, un giocatore ha deciso di testimoniare in video un’uccisione realmente sorprendente.

Armato di doppia mazza, una per mano, vediamo infatti il protagonista lanciarsi dall’alto verso un malcapitato avversario umano.

L’eliminazione del nemico è pressoché istantanea, tanto che l’uccisione ricorda molto da vicino una di quelle di un qualsiasi capitolo della saga di Assassin’s Creed.

Ovviamente si tratta di una mossa decisamente azzardata, dato che non tutti da quell’altezza riescono a sopravvivere alla caduta (e men che meno atterrare perfettamente sulla testa di un avversario).

Certo vuole che nessuno vieta di provarci, nel caso in cui abbiate una run in corso e una buona dose di fantasia.

Anche nei commenti sotto alla breve clip alcuni utenti hanno infatti citato la celebre saga Ubisoft come metro di paragone, nominando anche la locuzione latina requiescat in pace usata anche da Ezio Auditore.

Ad ogni modo, il titolo Bethesda sa ancora come sorprendere, visto anche che l’ultima scoperta riguarda una creatura nascosta nei ghiacci.

Ma non solo: un altro giocatore ha deciso di trasformare Skyrim in un titolo next-gen grazie a Unreal Engine 5, con un risultato al cardiopalma.

Skyrim non ha comunque perso un granché del suo fascino, specie quando si parla del comparto tecnico.